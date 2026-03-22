Chappell Roan agradece equipe de segurança após polêmica envolvendo família de Jorginho

Pouco depois de ser acusada de maltratar a enteada de Jorginho, jogador do Flamengo, a cantora Chappell Roan fez um agradecimento para a equipe de segurança, durante a apresentação no Lollapalooza, neste sábado (21).

Próximo ao final do show, Chappell Roan agradeceu a chance de vir para o Brasil pela primeira vez e ainda comentou que a apresentação daquela noite havia sido especial, porque marcava o fim de sua turnê. A cantora ainda não determinou quando voltará aos palcos.

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“Obrigada aos meus fãs, à minha banda, aos meus seguranças e à minha equipe”, agradeceu a cantora.

Horas antes, o jogador do Flamengo Jorginho revelou que sua esposa, Catherine Harding e a enteada, de 11 anos, foram vítimas de uma ação agressiva por parte dos seguranças da cantora durante o café da manhã no hotel em que estavam hospedados em São Paulo. A família pretendia ir ao show.

De acordo com o jogador, a menina reconheceu a cantora de quem é fã e se aproximou da mesa em que Chappell Roan estava, porém não falou com ela. Mesmo assim, um segurança a repreendeu.

“Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar se era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘assediasse’ outras pessoas”, escreveu o meio-campista nas redes sociais.

Depois de serem ameaçadas, os seguranças ainda teriam dito que fariam uma reclamação contra elas no hotel. O jogador ressaltou que a criança começou a chorar ainda no local.“É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso”.

O relato emocionante do atleta ganhou repercussão no mundo e até mesmo os torcedores do Flamengo usaram as redes sociais para criticar tanto a cantora como a equipe dela.