São Gonçalo vai ganhar mais uma clínica de saúde este ano
Unidade em Neves vai ter capacidade para atender 24 mil usuários
Com previsão de entrega no segundo semestre deste ano, a nova Clínica Municipal Gonçalense de Neves já é mais uma unidade de saúde de excelência que será realidade para a população gonçalense. Na fase final dos acabamentos, o equipamento para os atendimentos ambulatoriais vai contar com a oferta de consultas de especialistas e exames de imagens.
Instalação de luminárias e das louças sanitárias (lavatório e vaso), finalização da pintura e emboço externo das muretas. Essas são as atividades que estão em andamento atualmente na unidade. Após a finalização, faltarão apenas pequenos detalhes relacionados à obra. A segunda fase antes da inauguração é a administrativa, com a entrada de mobiliário, instalação de equipamentos e organização de fluxo de trabalho.
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Quando estiver pronta, a clínica vai ter capacidade para atender 24 mil usuários, o dobro de atendimentos da atual Unidade de Saúde da Família (USF) Neves, que será desativada. Ela terá espaço moderno, acessível e totalmente equipado para atender à população com mais conforto e qualidade, oferecendo serviços da Atenção Primária em Saúde e da rede de Atenção Especializada.
A obra faz parte da reestruturação da rede municipal de saúde, que vem realizando revitalizações, ampliações e novas unidades construídas do zero em diferentes bairros da cidade e faz parte do Plano Estratégico Novos Rumos, através do Eixo Cidade Saudável, idealizado pelo então secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas – atual secretário de Estado das Cidades.
“Esta clínica vai ampliar o acesso à saúde, oferecer atendimentos humanizados e integrar serviços essenciais mais próximos da população. Agradeço a todos que estão construindo mais essa realidade. Nosso compromisso é dar mais qualidade de vida para a população através de consultas e exames mais próximos de suas residências. Seguiremos trabalhando para fortalecer a rede de saúde, reduzir filas e deslocamentos”, disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.
A Clínica de Neves fica na esquina das ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo e as obras seguem todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.