São Gonçalo vai ganhar mais uma clínica de saúde este ano

Com previsão de entrega no segundo semestre deste ano, a nova Clínica Municipal Gonçalense de Neves já é mais uma unidade de saúde de excelência que será realidade para a população gonçalense. Na fase final dos acabamentos, o equipamento para os atendimentos ambulatoriais vai contar com a oferta de consultas de especialistas e exames de imagens.

Instalação de luminárias e das louças sanitárias (lavatório e vaso), finalização da pintura e emboço externo das muretas. Essas são as atividades que estão em andamento atualmente na unidade. Após a finalização, faltarão apenas pequenos detalhes relacionados à obra. A segunda fase antes da inauguração é a administrativa, com a entrada de mobiliário, instalação de equipamentos e organização de fluxo de trabalho.

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Quando estiver pronta, a clínica vai ter capacidade para atender 24 mil usuários, o dobro de atendimentos da atual Unidade de Saúde da Família (USF) Neves, que será desativada. Ela terá espaço moderno, acessível e totalmente equipado para atender à população com mais conforto e qualidade, oferecendo serviços da Atenção Primária em Saúde e da rede de Atenção Especializada.

A obra faz parte da reestruturação da rede municipal de saúde, que vem realizando revitalizações, ampliações e novas unidades construídas do zero em diferentes bairros da cidade e faz parte do Plano Estratégico Novos Rumos, através do Eixo Cidade Saudável, idealizado pelo então secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas – atual secretário de Estado das Cidades.

“Esta clínica vai ampliar o acesso à saúde, oferecer atendimentos humanizados e integrar serviços essenciais mais próximos da população. Agradeço a todos que estão construindo mais essa realidade. Nosso compromisso é dar mais qualidade de vida para a população através de consultas e exames mais próximos de suas residências. Seguiremos trabalhando para fortalecer a rede de saúde, reduzir filas e deslocamentos”, disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

A Clínica de Neves fica na esquina das ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo e as obras seguem todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.