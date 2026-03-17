Mulher é agredida e roubada por ex-companheiro em São Gonçalo

Uma mulher denuncia que foi espancada e roubada pelo ex-companheiro na última quinta-feira (12) no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do munícipio. A Policia Civil investiga o caso.

De acordo com a vítima, o agressor é um ex-companheiro que atingiu com socos, tapas e chute. Ela chegou a desmaiar e disse que ele não aceitava o fim do relacionamento. A mulher conta que ele também roubou, dinheiro, documentos e eletrodomésticos como geladeira, fogão e maquina de lavar.

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Ela recebeu cuidados médicos em uma unidade hospitalar de São Gonçalo. O filho da vítima, de 10 anos, testemunhou o ataque e teria utilizado uma faca para tentar defender a mãe. O menino também foi alvo de agressões. A DEAM de São Gonçalo informou que aguarda o resultado de perícia e o agressor deve ser notificado para prestar depoimento nos próximos dias.