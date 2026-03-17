Homem em situação de rua é encontrado morto no Centro de Niterói

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17), no Centro de Niterói, próximo ao Shopping Bay Market.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local, com apoio da Polícia Militar, que fez o isolamento da área até a remoção do corpo. Segundo agentes que acompanharam o caso, a principal hipótese é de morte súbita.

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Durante a ocorrência, populares se aglomeraram nas proximidades na tentativa de identificar a vítima, sendo contidos pelos policiais. O corpo foi colocado em saco apropriado, conforme os protocolos, para a devida remoção.