Obras de revitalização da Avenida Amaral Peixoto avançam para novo trecho

A Prefeitura de Niterói segue com os trabalhos de revitalização da Avenida Amaral Peixoto, Rua da Conceição e vias adjacentes, no Centro da cidade. Nesta segunda-feira (16), terá início mais uma etapa das obras na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho entre a Avenida Marquês do Paraná e a Rua Manoel de Abreu, com término previsto para o dia 10 de abril, e no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, cuja conclusão está programada para o dia 3.

Entre os serviços previstos estão o alargamento das calçadas, a readequação da infraestrutura de dados, a construção de meio-fio e sarjeta, o novo calçamento e a instalação de caixas-ralo. As intervenções são realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

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Para a execução dos trabalhos, será necessária a interdição de uma faixa de rolamento, medida que visa garantir passagem segura e sinalizada para pedestres nos pontos em que o trânsito pela calçada estiver impedido. Os pontos de ônibus não sofrerão alterações.

As equipes já concluíram a requalificação das calçadas do lado esquerdo da Rua Dr. Celestino e seguem atuando na Rua da Conceição, entre Visconde de Sepetiba e Maestro Felício Toledo. As intervenções também continuam na Praça das Águas, que permanece fechada ao público.

O projeto de revitalização contempla aproximadamente 35 mil metros quadrados de área urbana, incluindo a modernização completa do sistema de drenagem, a readequação de postes e a implantação de nova sinalização horizontal e vertical, com aplicação de diferentes tipos de pavimentos conforme o uso dos espaços.

O escopo prevê, ainda, um projeto de paisagismo com espécies nativas da Mata Atlântica, selecionadas pela adaptação ao clima local, baixa necessidade de manutenção e capacidade de atrair fauna com flores e frutos ao longo do ano. Com investimento de R$ 78,9 milhões, a previsão de conclusão total das obras é para o segundo semestre de 2027.