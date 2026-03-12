Obra da Águas do Rio deixa morador do Mutondo sem água desde 2024

A vida do instrutor de idiomas, José Paulo Costa, de 56 anos, virou do avesso pela condição de vida que passa atualmente. Ele afirma estar há um ano e três meses sem água na sua residência, mesmo com a conta sendo paga, afetando sua saúde, autoestima, higiene e qualidade de vida.

Segundo José, os problemas começaram quando fizeram uma obra para melhorar o sistema de esgoto na região, mas durante as escavações, a distribuição de água foi cortada. Meses se passaram e a situação não se resolveu, mesmo indo para a justiça.

"Um ano e três meses sem água, com a conta d'água em dia. A situação é dramática, a casa está podre, eu que sou um cara limpo, tô numa situação aqui deplorável, tem limite pra você aguentar sem água, saneamento básico, como é que você limpa a louça?", relatou José.

Ele conta que equipes da Águas do Rio, concessionária responsável pela distribuição no estado, já esteve em sua casa algumas vezes, mas nada foi resolvido. Ele também fala que uma vez uma equipe fez a vistoria e teve um conflito com o profissional que não queria que a conversa fosse registrada.

1/3 | Foto: Arquivo Pessoal

2/3 | Foto: Arquivo Pessoal

3/3 | Foto: Arquivo Pessoal







José conta que vem sobrevivendo comprando água para consumo e lavando roupa e tomando banho com água acumulada e auxílio de vizinhos. Ele, inclusive, já passou dez dias sem tomar banho, com a roupa encardida e desenvolveu sarna, conjuntivite e diarreia por conta da falta de higiene.

Resposta da Águas do Rio

Segundo a concessionária, uma equipe já foi direcionada ao local. Ainda não há informações sobre a solução do problema.