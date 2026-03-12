Supermercados Mundial abre 100 vagas de emprego em lojas do Rio e Niterói

O Supermercados Mundial está com 100 vagas abertas para reforçar suas equipes nas 20 lojas da rede no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e fazem parte do movimento contínuo de fortalecimento das equipes nas unidades.

Entre as posições disponíveis estão empacotador, repositor, operador de perecíveis, peixeiro e fiscal de prevenção, funções essenciais para o funcionamento diário das lojas e para o atendimento ao público.

Os profissionais contratados irão atuar em atividades como organização e reposição de mercadorias, suporte ao atendimento ao cliente, controle de produtos e apoio às rotinas de cada setor. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração inicial é a partir de R$ 1.800, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade. Com presença tradicional no varejo fluminense, o Supermercados Mundial mantém a política de valorização de equipes e formação de profissionais dentro da própria rede, oferecendo oportunidades de crescimento interno.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para:

E-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou pelo site: www.supermercadosmundial.com.br