Areia Games: Niterói recebe primeira edição do torneio com campeãs olímpicas e duplas internacionais

Nos dias 21 e 22 de março, a cidade de Niterói será palco do Areia Games, um novo torneio de vôlei de praia que acontecerá na Praia de Icaraí. A competição contará com três duplas brasileiras e três estrangeiras. A primeira edição terá entrada gratuita para o público e será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV.

Entre as atletas que representarão o Time Brasil estão as atuais campeãs olímpicas Duda Lisboa e Ana Patrícia Ramos. Também participam as duplas brasileiras mais bem posicionadas no ranking da modalidade: Carol Solberg e Rebecca Cavalcanti, além de Thamela Coradello e Vic Santos.

O Time Mundo será formado pelas canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris; pelas letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, campeãs mundiais de 2025; e pelas alemãs Svenja Müller e Cinja Tillmann, atualmente entre as melhores duplas do ranking mundial.

A fase classificatória do torneio será disputada no sábado (21), logo após o “Jogo de Ouro”, um duelo de exibição entre as primeiras campeãs olímpicas do Brasil, Jackie Silva e Sandra Pires, contra as atuais campeãs, Duda e Ana Patrícia. A partida de abertura está prevista para começar às 13h.

Nesta primeira etapa, serão realizadas nove partidas entre os times Brasil e Mundo. Cada dupla brasileira enfrentará as três duplas internacionais, e cada vitória valerá um ponto.

No domingo (22), a programação terá início às 11h, com quatro confrontos. O primeiro terá um formato diferente: as três duplas de cada equipe atuarão em sistema de rodízio, em que a dupla que perder o ponto será substituída pela próxima. Nesse jogo, a vitória valerá cinco pontos.

Na sequência, o torneio contará com uma partida de quartetos, que valerá três pontos; a disputa do terceiro lugar, entre as duplas que terminaram em segundo na fase classificatória, também com três pontos em jogo; e a grande final, entre as melhores duplas de cada grupo, que valerá cinco pontos. Ao final, a equipe que acumular mais pontos será a campeã do Areia Games.