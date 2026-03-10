Projeto 'Arte na Ponta – Ballet para Todos' inicia aulas gratuitas para crianças e adolescentes em Itaboraí

Para muitos, a arte não é apenas uma escolha profissional, mas um verdadeiro chamado e, muitas vezes, a porta de entrada para um mundo melhor e mais inclusivo. Pensando no futuro das crianças e adolescentes do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Cultura (SEMC), iniciou nesta terça-feira (10) aulas gratuitas de Ballet Clássico.

A atividade faz parte do projeto “Arte na Ponta – Ballet para Todos”, que passa a oferecer aulas no auditório da Estação Cidadania, localizada no bairro Nova Cidade. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à dança clássica, incentivando a expressão artística, a disciplina e o desenvolvimento físico e social dos participantes.

O projeto começou com 40 alunas matriculadas, divididas em duas turmas: crianças de 5 a 8 anos, com aulas às 9h, e participantes de 9 a 13 anos, com aula às 10h.

Neste primeiro dia, as alunas participaram de uma aula de iniciação à dança clássica, com alongamentos específicos e exercícios introdutórios voltados à modalidade, com o objetivo de promover a adaptação das crianças ao universo do ballet.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das crianças às atividades culturais e esportivas no município.

“Esse projeto representa muito mais do que aulas de ballet. Estamos oferecendo às nossas crianças a oportunidade de desenvolver disciplina, autoestima e sensibilidade artística por meio da dança. É uma forma de abrir portas, incentivar sonhos e mostrar que a arte também transforma vidas”, afirmou a secretária.

As inscrições continuam abertas e as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar o cadastro das alunas diretamente com a professora responsável, no local das aulas, que acontecem às terças e quintas-feiras.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da formação artística e com a ampliação das oportunidades culturais para o público infantojuvenil de Itaboraí.

Serviço

Arte na Ponta – Ballet para Todos

Dias das aulas: Terças e quintas-feiras

Horários: 9h – 5 a 8 anos | 10h – 9 a 13 anos

Local: Auditório da Estação Cidadania – Rua Hilda Araújo, Nova Cidade

Inscrições gratuitas