Após 10 anos, Carnaval de rua volta a São Gonçalo e já tem ordem de desfiles

Os desfiles vão acontecer nos dias 21 e 22 de abril - Foto: Arquivo Pessoal

Os desfiles vão acontecer nos dias 21 e 22 de abril - Foto: Arquivo Pessoal

São Gonçalo prepara mais uma edição do seu tradicional carnaval de rua. A festa retorna em 2026 para animar a cidade e teve a ordem do desfile de suas 14 escolas definidas na noite do último domingo (8), no Teatro Municipal da cidade.

As festividades vão voltar após 10 anos sem desfiles oficiais em São Gonçalo, a fim de resgatar essa tradição. Inclusive, o lançamento dos enredos das escolas de samba serão lançados no dia 15 de março, auxiliando no esquenta para a folia. Os desfiles vão acontecer nos dias 21 e 22 de abril, com 7 desfiles em cada dia passando pelo centro de São Gonçalo.

A concentração para os desfiles vai acontecer na Rua Salvatori. As escolas terão 250 metros para desfilar na Rua Doutor Nilo Peçanha, finalizando próximo ao Banco do Brasil.

Leia também

➣Viradouro reúne multidão em 'desfile da vitória' no Centro de Niterói

➣ União da Ilha anuncia Guilherme Estevão como novo carnavalesco para 2027

Segundo Tiago Daniel, diretor Financeiro e de Projetos da Liga SG, neste ano de retomada, a festa promete muita emoção, mas tudo dentro das possibilidades financeiras.

"O Carnaval inicial não terá arquibancadas. Nós teremos ruas fechadas com as laterais todas em gradis, pois é um processo inicial, um Carnaval da retomada, então a gente tem toda uma preocupação financeira para que isso aconteça da melhor maneira. Teremos também um palco, onde haverá shows para animar a galera", disse.

Ainda segundo informações de Tiago, a retomada do Carnaval de São Gonçalo é um projeto antigo e foi apoiada por 17 escolas e 23 blocos da cidade.

Ordem foi sorteada neste domingo (8), no Teatro Municipal | Foto: Divulgação

Das 14 escolas que vão desfilar, cinco são novatas, enquanto outras nove já são conhecidas pelo público. As agremiações que farão sua estreia são: São Gonçalo do Amarante, Leões de São Gonçalo, Império do Porto da Ponte, Unidos de Neves, Recanto do Engenho.

Os desfiles de 21 de abril serão :

1- Acadêmicos do Porto Novo

2 - Mocidade Unidos do Marimbondo

3 - São Gonçalo do Amarante

4- Acadêmicos do Universo

5- Unidos do Barro Vermelho

6- Leões de São Gonçalo

7- Mocidade Independente do Boaçu

Enquanto os desfiles de 22 de abril são:

1- Pingo D’Água

2- Unidos de Neves

3- Império do Porto da Ponte

4- Alegria de Guaxindiba

5-Recanto do Engenho

6- Unidos do Salgueiro

7- Caprichosos de São Gonçalo

Os desfiles acontecerão na Rua Dr. Feliciano Sodré. A apuração será no dia seguinte, a quinta-feira 23.