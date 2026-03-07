União da Ilha anuncia Guilherme Estevão como novo carnavalesco para 2027

O artista, que estava na União do Parque Acari - Foto: Divulgação/ União da Ilha do Governador

A União da Ilha do Governador anunciou nesta sexta-feira (6) Guilherme Estevão como novo carnavalesco. Formado em arquitetura, o profissional retorna à agremiação onde deu os primeiros passos como aderecista. O artista, que estava na União do Parque Acari, também já passou pelas escolas Independentes de Olaria, Império da Tijuca e Estação Primeira de Mangueira.

No anúncio feito nas redes sociais, a Ilha destacou a trajetória do carnavalesco e a relação dele com a escola, afirmando que o retorno marca o início de um novo capítulo da agremiação.

No Carnaval 2026, a União da Ilha terminou na quarta colocação da Série Ouro. O enredo foi “Viva o hoje! O amanhã? Fica pra depois”, do carnavalesco Marcus Ferreira.