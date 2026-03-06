Ludmilla reage a ataques contra Benny Briolly na Câmara de Niterói: “Você não está sozinha”

Em publicação no X (antigo Twitter), a artista agradeceu a iniciativa de Benny e manifestou solidariedade diante da hostilidade enfrentada pela vereadora - Foto: Divulgação

A cantora Ludmilla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 05, para demonstrar apoio público à vereadora Benny Briolly após os ataques sofridos pela parlamentar durante sessão na Câmara Municipal de Niterói.

Em publicação no X (antigo Twitter), a artista agradeceu a iniciativa de Benny e manifestou solidariedade diante da hostilidade enfrentada pela vereadora ao defender a homenagem. “Hoje meu agradecimento e solidariedade vai para a @bennybriolly, que mais uma vez foi atacada e quase agredida por defender e destacar a cultura do povo preto. O que deveria ser um momento para comemorarmos, virou mais um episódio de indignação. Você não está sozinha. Pra cima Benny!”, escreveu Ludmilla.

A manifestação acontece após a Câmara aprovar, por 8 votos a 6, o título de cidadã niteroiense para a cantora. A proposta foi articulada e defendida por Benny Briolly, que acabou sendo alvo de ataques verbais e de uma tentativa de intimidação durante o debate no plenário.

O clima da sessão ficou tenso após parlamentares da oposição criticarem a homenagem. O episódio ocorreu semanas depois de integrantes do Partido Liberal questionarem o show de Réveillon realizado por Ludmilla na cidade, sob alegações de suposta apologia às drogas e ao tráfico — acusações já rebatidas publicamente por Benny.

Durante a votação, uma declaração da vereadora Fernanda Louback afirmando que, no Brasil de hoje, “parece que é crime ser branco”, elevou ainda mais a tensão no plenário e provocou reação de outros parlamentares.

Ao defender a homenagem, Benny destacou a importância da trajetória de Ludmilla para a cultura brasileira. Segundo a vereadora, a artista — mulher preta, de origem periférica e hoje um dos maiores nomes da música nacional e internacional — representa uma ruptura simbólica com barreiras históricas de acesso e reconhecimento.

Para Benny, a estética e a potência artística de Ludmilla têm um papel transformador ao permitir que mulheres negras e LBTs se reconheçam em uma imagem de beleza, força e sucesso que nasce nas periferias.

Apesar do ambiente hostil e das tentativas de obstrução durante a sessão, o título foi aprovado, consolidando a homenagem e ampliando o debate sobre representatividade, cultura periférica e racismo dentro do espaço institucional.

A publicação de Ludmilla repercutiu rapidamente nas redes sociais, sendo interpretada por apoiadores como um gesto de reconhecimento à atuação de Benny na defesa da cultura negra e dos artistas da periferia.