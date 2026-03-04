São Gonçalo divulga programação cultural do mês de março na cidade

“Coral Oficina – 30 anos” é um evento que comemora os 30 anos de atividade do Coral Oficina, fundado por decreto da Prefeitura de São Gonçalo, em 1996, pelo maestro Josias Freitas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, divulga a programação cultural do mês de março com atividades para todas as idades. Os eventos acontecem nos equipamentos da secretaria, como o Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro, e o Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves.

6/3: Show alusivo ao Dia das Mulheres, realizado pela Orquestra Municipal de São Gonçalo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Horário: 19h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada franca

Local: Teatro Municipal

8/3: “Baile Charme Família Black Star”, desde 2016 disseminando a cultura black, a música charme e suas danças. É um evento de total inclusão social, voltado para pessoas de todas as idades.

Horário: 14h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada franca

Local: Centro de Tradições Nordestinas

14 e 15/3: “A Ópera do Malandro” é o espetáculo de formatura da turma F3 do Curso de Formação de Atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel. Clássico absoluto do teatro musical brasileiro, “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, ganha nova encenação e chega a São Gonçalo sob o olhar da oficina de teatro gonçalense. Ambientada na Lapa carioca dos anos 1940, a montagem retrata um universo marcado pela malandragem, pela prostituição e pelo contrabando, costurando humor ácido, música e uma potente crítica social e política.

Horário: 18h30

Classificação: 14 anos

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/a-Opera-do-malandro-em-sao-goncalo/3290404

Local: Teatro Municipal

21/3: “Chico em Canções” é um espetáculo de dança contemporânea estruturado em cinco atos curtos, que homenageia a trajetória artística de Chico Buarque, atravessando momentos marcantes da música popular brasileira e da história do país. O projeto propõe um mergulho sensível e político na produção artística do cantor, evocando tanto o lirismo de suas primeiras canções quanto sua atuação crítica durante o período da ditadura, o exílio forçado e sua maturidade poética.

Horário: 18h

Classificação: 14 anos

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/nucleo-de-danca-niteroi--chico-em-cancoes/3283648

Local: Teatro Municipal

22/3: “Coral Oficina – 30 anos” é um evento que comemora os 30 anos de atividade do Coral Oficina, fundado por decreto da Prefeitura de São Gonçalo, em 1996, pelo maestro Josias Freitas.

Horário: 16h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada franca

Local: Teatro Municipal

28/3: A peça teatral “Luzes Ancestrais” retrata a disputa entre as rainhas Akilah, soberana do Reino Negro, e Iracebeth, rainha do Reino Branco, pela posse de um valioso colar de esmeraldas, símbolo de herança, poder e ancestralidade. Com o apoio do conselheiro Fyero, a trama se desenvolve a partir de intensos conflitos éticos e morais, revelando tensões familiares, ambições desmedidas e as profundas consequências das escolhas individuais.

Horário: 18h30

Classificação: 14 anos

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/luzes-ancestrais/3263273

Local: Teatro Municipal

29/3: A peça infantil “A Maior Aventura de Ursinho Pooh” narra um mal-entendido em que Pooh e seus amigos do Bosque dos Cem Acres interpretam um bilhete de Christopher Robin de forma equivocada, acreditando que ele está perdido, e partem em uma busca emocionante para salvá-lo, descobrindo a importância da amizade, da coragem e da autoconfiança ao longo do caminho.

Horário: Primeira sessão: 16h / Segunda sessão: 18h

Classificação: Livre

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/a-maior-aventura-de-ursinho-pooh/3330022

Local: Teatro Municipal