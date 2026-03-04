Caso Alana Anisio: Jovem recebe alta e é homenageada na saída do hospital após 26 dias internada

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a jovem Alana Anísio, de 20 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (4), após permanecer 26 dias internada no Hospital das Clínicas de São Gonçalo, depois de ser vítima de uma tentativa de feminicídio. A jovem foi atacada e recebeu cerca de 30 golpes de faca após recusar as investidas de um homem.

A saída da unidade foi marcada por emoção entre familiares, amigos e populares que acompanharam de perto o caso. Antes de deixar o hospital, Alana foi homenageada pela equipe médica. Em imagens divulgadas pela família, profissionais de saúde aparecem reunidos no corredor da unidade e aplaudem a jovem, celebrando o momento da alta após semanas de tratamento.

Antes de deixar o hospital, Alana foi homenageada pela equipe médica | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, a mãe de Alana convidou amigos, familiares e pessoas que acompanharam a situação da jovem para estarem presentes na saída do hospital. O pedido mobilizou moradores da cidade. Em frente à unidade de saúde, diversas pessoas aguardavam vestidas de branco, segurando balões e cartazes pedindo justiça. Entre os presentes estava a assistente administrativa Edilma de Queiroz, mãe de Helena, que estudou com Alana desde o jardim de infância até a oitava série. Ela contou que conhece a jovem desde pequena e disse ter ficado muito abalada ao saber do ocorrido. “Ela sempre foi um doce de pessoa. A gente nunca espera que algo assim aconteça com alguém próximo da gente. Minha filha ficou muito assustada quando soube do que aconteceu”, relatou.

Leia também

Família busca por adolescente desaparecida em Botafogo, na zona sul do Rio

Prefeitura de Niterói lança Bolsa Atleta 2026 com 240 bolsas e foco em inclusão

Amigos da família também acompanharam o momento da saída do hospital. Muitos disseram que acompanhar o caso foi difícil e que a recuperação da jovem trouxe alívio e esperança para todos que estavam torcendo por ela. Ainda em processo de recuperação, Alana deixou o hospital em um carro, acompanhada por familiares. O veículo passou pela frente das pessoas que estavam reunidas no local, que a receberam com aplausos, balões e mensagens de apoio.



Diversas pessoas aguardavam vestidas de branco, segurando balões e cartazes pedindo justiça | Foto: Layla Mussi

A mãe da jovem, Jardeluce, agradeceu o apoio recebido durante o período de internação da filha e destacou a importância da mobilização. “Sou muito grata a todos que oraram, que mandaram mensagens e que vieram aqui hoje. Cada demonstração de apoio foi muito importante para nós durante esse momento tão difícil”, afirmou. Ela também contou que, após a alta hospitalar, a filha seguirá em acompanhamento para ajudar na recuperação. “Agora começa uma nova etapa. Além da recuperação física com fisioterapia, ela também vai precisar de acompanhamento com psicólogo para ajudar a lidar com tudo o que aconteceu”, disse. A recuperação de Alana continua, mas os planos para o futuro seguem firmes. Entre os sonhos, está o desejo de continuar os estudos para cursar Medicina.

Sob supervisão de Marcela Freitas