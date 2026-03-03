Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3087 | Euro R$ 6,1438
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Família busca por adolescente desaparecida em Botafogo, na zona sul do Rio

Alicia da Silva Lima, de 13 anos, fugiu de casa na última segunda-feira sem aviso ou suposto motivo

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Britto com edição de Thiago Soares | 03 de março de 2026 - 17:58
Alicia foi vista pela última vez usando um vestido bege e uma mochila verde
Alicia foi vista pela última vez usando um vestido bege e uma mochila verde -

A adolescente Alicia da Silva Lima, de 13 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (3), sem sinais ou motivos aparentes. A jovem sumiu após voltar da escola, por volta das 13h, sem nenhum aviso prévio, e foi vista pela última na Rua Real Grandeza, próximo ao Cemitério João Batista, em Botafogo, às 14h. Ela mora com a família no mesmo bairro.

Segundo a família, ela estaria usando um vestido bege, óculos, com cabelos longos até a cintura e carregando uma mochila verde. Eles entraram em contato com colegas, amigos, familiares e a escola de Alicia, mas nenhum desses soube dizer o paradeiro da menina.

Leia também

➣ Suspeito é preso por agredir e manter a namorada em cárcere privado em Niterói

➣ 410 vítimas de acidentes com moto deram entrada no Hospital Estadual Alberto torres (Heat)

Segundo a mãe de Alicia, a jovem não apresentou comportamento diferente nos últimos dias, não deu sinal e, inclusive, estava trocando declarações de amor com ela, sendo carinhosa como sempre. A mãe também relatou que a filha nunca saiu sem avisar ou algo do gênero e que, inclusive, não houve nenhum tipo de desentendimento nas últimas semanas.

O irmão dela, Edson Junior, contou que o momento era de felicidade, visto que eles tinham viagem marcada no fim do mês e que, no dia 15, a jovem tinha planos de celebrar o seu aniversário de 14 anos. "A gente estava com viagem programada pro final do mês pra visitar nossa irmã mais velha, que mora fora. Inclusive, dia 15 é aniversário dela, ela tinha falado com a minha mãe de ir no parque com as amigas pra passar o dia", relatou o irmão.

Alicia está com o celular, mas não está recebendo chamadas ou texto. O irmão conta que Alicia passava muito tempo jogando Roblox, que para adolescentes entre 13 e 15 anos, o chat de texto e voz é aberto para pessoas de até 17 anos. O medo da família é que ela possa ter sido aliciada de alguma forma.

Imagem ilustrativa da imagem Família busca por adolescente desaparecida em Botafogo, na zona sul do Rio

O caso foi registrado na  12ª DP (Copacabana), e será encaminhado Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para continuar as investigações.

Em caso de informações sobre o paradeiro da adolescente o telefone de contato é do irmão : +55 21 97590-9676

Tags:

Desaparecido

Matérias Relacionadas