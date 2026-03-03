Família busca por adolescente desaparecida em Botafogo, na zona sul do Rio

A adolescente Alicia da Silva Lima, de 13 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (3), sem sinais ou motivos aparentes. A jovem sumiu após voltar da escola, por volta das 13h, sem nenhum aviso prévio, e foi vista pela última na Rua Real Grandeza, próximo ao Cemitério João Batista, em Botafogo, às 14h. Ela mora com a família no mesmo bairro.

Segundo a família, ela estaria usando um vestido bege, óculos, com cabelos longos até a cintura e carregando uma mochila verde. Eles entraram em contato com colegas, amigos, familiares e a escola de Alicia, mas nenhum desses soube dizer o paradeiro da menina.

Segundo a mãe de Alicia, a jovem não apresentou comportamento diferente nos últimos dias, não deu sinal e, inclusive, estava trocando declarações de amor com ela, sendo carinhosa como sempre. A mãe também relatou que a filha nunca saiu sem avisar ou algo do gênero e que, inclusive, não houve nenhum tipo de desentendimento nas últimas semanas.

O irmão dela, Edson Junior, contou que o momento era de felicidade, visto que eles tinham viagem marcada no fim do mês e que, no dia 15, a jovem tinha planos de celebrar o seu aniversário de 14 anos. "A gente estava com viagem programada pro final do mês pra visitar nossa irmã mais velha, que mora fora. Inclusive, dia 15 é aniversário dela, ela tinha falado com a minha mãe de ir no parque com as amigas pra passar o dia", relatou o irmão.

Alicia está com o celular, mas não está recebendo chamadas ou texto. O irmão conta que Alicia passava muito tempo jogando Roblox, que para adolescentes entre 13 e 15 anos, o chat de texto e voz é aberto para pessoas de até 17 anos. O medo da família é que ela possa ter sido aliciada de alguma forma.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana), e será encaminhado Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para continuar as investigações.

Em caso de informações sobre o paradeiro da adolescente o telefone de contato é do irmão : +55 21 97590-9676