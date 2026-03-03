Prefeitura de Niterói lança Bolsa Atleta 2026 com 240 bolsas e foco em inclusão

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), lança o Edital nº 01/2026 do Programa Bolsa Atleta Municipal, iniciativa que vai conceder 240 bolsas a atletas que representam a cidade em competições estaduais, nacionais e internacionais. O lançamento oficial será realizado no dia 10 de março de 2026, às 10h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói/RJ.

O programa contempla atletas, paratletas — atletas com deficiência que competem em modalidades paralímpicas — e surdoatletas — atletas com deficiência auditiva que participam de competições específicas, como as Surdolimpíadas — distribuídos em quatro categorias:

• Atleta de Base: 120 bolsas de R$ 750,00

• Atleta Estadual: 50 bolsas de R$ 1.200,00

• Atleta Nacional: 40 bolsas de R$ 2.000,00

• Atleta Internacional: 30 bolsas de R$ 3.000,00

O edital reforça políticas públicas de inclusão, igualdade e representatividade, com a destinação mínima de 10% das bolsas para paratletas e surdoatletas, incentivo à participação feminina com meta de até 50% de representatividade e garantia de manutenção do benefício para atletas gestantes e lactantes.

Leia também:

Carro pega fogo em frente à Prefeitura de São Gonçalo

Bairros de São Gonçalo recebem nova rede de distribuição de água

o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, falou sobre o assunto. “O Bolsa Atleta é uma política pública que transforma vidas e fortalece o esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento social. Estamos ampliando o investimento e garantindo que nossos atletas, paratletas e surdoatletas tenham condições reais de competir e representar Niterói com excelência. Este edital reafirma nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e com a valorização do esporte em todas as suas dimensões”, afirmou.

O programa também fortalece a presença de Niterói nas competições estaduais, nacionais e internacionais, oferecendo suporte financeiro e profissional para o desenvolvimento de jovens talentos e atletas de alto rendimento.

As inscrições estarão abertas de 11 de março a 15 de maio de 2026, exclusivamente pelo site www.bolsaatleta.niteroi.rj.gov.br.

⸻

Serviço

Lançamento do Edital Bolsa Atleta Niterói 2026

📅 Data: 10 de março de 2026

🕙 Horário: 10h

📍 Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

📌 Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos – Niterói/RJ

Inscrições: 11/03/2026 a 15/05/2026

🌐 Site: www.bolsaatleta.niteroi.rj.gov.br