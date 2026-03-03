Carro pega fogo em frente à Prefeitura de São Gonçalo
Ninguém se feriu na ocorrência
03 de março de 2026 - 14:34
Um carro pegando fogo chamou a atenção de moradores e pedestres na manhã desta terça-feira (3). O caso ocorreu em frente à prefeitura antiga de São Gonçalo, na Rua Feliciano Sodré, na altura 100, afetando o trânsito na região.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), eles foram acionados para a ocorrência por volta das 11h33, resolvendo a ocorrência às 12h33. Ninguém se feriu na ocasião.
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o carro em chamas e pedestres assustados com a situação. Até o momento, não se sabe o que causou o incêndio.
Guardas municipais orientam o trânsito no local