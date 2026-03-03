Ambulante é preso após tentar cobrar R$ 700,00 por dois potes de açaí a turistas argentinas

Um vendedor ambulante foi preso em flagrante no domingo (1°) após aplicar um golpe com PIX contra duas turistas argentinas na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Guardas municipais realizaram a captura após as vítimas acionarem a corporação.

O suspeito, de 29 anos, cobrou R$ 700,00 por dois potes de açaí. De acordo com relatos, ele disse que o preço era R$ 70,00, mas pegou o celular da vítima e digitou sete mil reais na transação. Como a compra não foi aprovada, digitou R$ 700,00 em seguida, conseguindo efetuar o pagamento indevidamente.

Após perceberem o golpe, as turistas procuraram os guardas municipais imediatamente. O ambulante tentou escapar do local, mas foi impedido com o uso de pistola e eletrochoque. A ocorrência foi registrada na DEAT (Delegacia de Apoio ao Turista) como estelionato.