Adolescente morre após cair de ônibus em movimento em Campo Grande

Bryan Bezerra Chaves, de 14 anos, morreu após cair de um ônibus em movimento, em Campo Grande, na Zona Oeste. A vítima ficou uma semana internado até ter a morte cerebral confirmada neste domingo (1°). O acidente ocorreu no último dia 22 na Rua Manaí.

O jovem estava no coletivo indo para uma partida de futebol quando, no momento de uma curva, a porta se abriu. A vítima acabou sendo arremessada para fora do ônibus, batendo a cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. A família doará seus órgãos.

O incidente envolveu um ônibus da linha SV866 (Campo Grande x Pingo D’água) da Auto Viação Jabour. De acordo com os policiais militares que foram acionados, o motorista do ônibus prestou socorro à vítima. A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso.