Parque RJ Nosso Sonho é inaugurado com festa, homenagens e shows gratuitos em São Gonçalo

O parque foi criado como um espaço de lazer para as famílias de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

O parque foi criado como um espaço de lazer para as famílias de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A população de São Gonçalo celebrou, neste domingo (1º), a cerimônia oficial de inauguração do Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. O evento, que havia sido adiado anteriormente devido às condições climáticas, marcou simbolicamente a entrega do espaço à população com uma grande programação cultural, homenagens e shows gratuitos. Os cantores Buchecha e Thiago Martins encerraram a noite em grande estilo.

A programação começou com a Caravana de Arte e Lazer, que levou recreação para as crianças e abriu a tarde festiva. Ao final da tarde, foi realizada a solenidade oficial, com a presença do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson; do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do deputado federal Altineu Côrtes, além de outras autoridades.

Leia também:

Prefeitura realiza operação de ordenamento na Praça da Trindade



Coletivo em SG abre 60 vagas para pré-vestibular social e pré-Encceja



Ao destacar a importância do novo equipamento público, o prefeito Capitão Nelson reforçou o papel da população na preservação do espaço.

“Um espaço como esse representa qualidade de vida, lazer e oportunidade para as famílias. Mas é fundamental que cada morador ajude a cuidar, conservar e não depredar. O parque é de todos nós, e só vai permanecer bonito e funcionando se cada um fizer a sua parte”, afirmou, destacando que toda a área de lazer tem segurança 24h por dia, com câmeras de monitoramento e patrulhamento feito por agentes da Guarda Municipal e policiais militares.

O Parque RJ Nosso Sonho é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Construído na área onde funcionava o antigo Piscinão, o espaço ocupa 35 mil metros quadrados e recebeu investimento superior a R$ 44 milhões, dentro de um amplo processo de revitalização urbana.

“É uma felicidade enorme ver tantas entregas acontecendo em São Gonçalo. O povo gonçalense é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro e merece respeito, investimento e presença constante. A população não pode mais aceitar políticos que aparecem aqui de quatro em quatro anos e depois somem. Nosso compromisso é permanente”, declarou o governador Cláudio Castro.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, ressaltou que o parque é fruto da integração entre Estado e município e que a parceria tem gerado resultados concretos para a população.

“Essa é uma parceria que dá resultados reais. O Governo do Estado, sob a liderança do governador Cláudio Castro, tem sido um grande aliado de São Gonçalo. Estamos investindo onde a população mais precisa, levando infraestrutura, qualidade de vida e dignidade para os gonçalenses”.

“Cláudio Castro é o governador que mais defendeu e investiu em São Gonçalo. Ao lado da administração do Capitão Nelson, temos visto avanços importantes que colocam a cidade em um novo caminho de desenvolvimento”, disse o deputado federal, Altineu Côrtes.

Durante a solenidade, uma das homenagens mais emocionantes foi a que deu à pista de atletismo o nome do corredor gonçalense Lucas Celestino, que morreu atropelado em abril de 2025 quando corria às margens da BR-101. Apaixonado por esporte, Lucas compartilhava vídeos motivacionais nas redes sociais, incentivando disciplina, persistência e fé no processo. O artista Marcelo Eco, curador do projeto Cidade Ilustrada, foi homenageado pelo trabalho em grafitti realizado no Parque RJ.

Outra homenagem que marcou a noite foi quando skatistas da cidade subiram ao palco representando toda uma geração de praticantes do esporte. A nova pista recebeu o nome de Jiboia Skatepark, em reconhecimento aos skatistas gonçalenses que, em 2021, construíram a antiga pista Jiboia DIY (sigla em inglês para “faça você mesmo"), quando o piscinão já estava desativado. O grupo participou ativamente da elaboração da nova pista, criada para receber competições internacionais.

As últimas homenagens foram feitas ao cantor Buchecha e à família do cantor Claudinho. O nome do Parque RJ foi escolhido para reverenciar a dupla, que compôs a música Nosso Sonho, que fez sucesso em todo o País.

Thiago Martins encerrou a noite | Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Após a solenidade, o público acompanhou os shows gratuitos. Buchecha abriu as apresentações, animando a plateia com seus grandes sucessos e reforçando o simbolismo do nome do parque, “Nosso Sonho”. Durante o show, o cantor chamou ao palco o estúdio gonçalense Art Dance, valorizando talentos locais. A noite foi encerrada por Thiago Martins, que fechou a programação em clima de celebração.

Além das atrações culturais, o evento contou com distribuição gratuita de água com apoio da concessionária Águas do Rio, além dos bebedouros fixos disponíveis no local. Entre os moradores, a aprovação era evidente.

“Eu estou encantada com esse parque. É bonito, organizado e tem espaço para todo mundo. Espero que funcione por muitos anos e traga muitos benefícios para a nossa cidade”, declarou a goncalense, Simone Dias.