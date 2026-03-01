Prefeitura realiza operação de ordenamento na Praça da Trindade

Na noite deste sábado (28), agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, vinculada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, realizaram uma operação de ordenamento no entorno da Praça da Trindade. Os agentes também conversaram com os comerciantes que atuam no local, a fim de informar sobre o início das obras de revitalização do espaço, a partir da segunda quinzena deste mês.

A ação também teve como objetivo coibir o avanço do comércio irregular, além de promover a organização do espaço público, garantindo a desobstrução das vias, a livre circulação de pedestres e o cumprimento das normas municipais. Ao longo das obras, haverá mudanças na região, que serão detalhadas em breve pela Prefeitura.

Leia também:

Saiba como será a Lua de Sangue na próxima terça-feira (3)

Prefeitura de Niterói e consórcio Transnit apresentam 39 novos ônibus com ar-condicionado para a Região Norte



A operação contou com o apoio da Guarda Municipal (GM), por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), do 1º Batalhão de Polícia Militar e da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, assegurando suporte operacional para a efetiva execução dos trabalhos.

Durante a ação, também foi realizado o ordenamento de veículos na região, com foco na fluidez do tráfego e na segurança dos frequentadores da praça.

Como resultado, 29 veículos foram notificados por irregularidades, além da apreensão de três motocicletas e um automóvel. No âmbito da fiscalização de posturas, três estabelecimentos foram intimados, duas multas foram aplicadas e três food bikes foram apreendidas por funcionamento em desacordo com a legislação vigente.