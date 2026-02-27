Manifestação fecha BR-101 em São Gonçalo: Família e lideranças pedem justiça por trabalhador morto

O luto se transformou em indignação na BR-101. Na altura do bairro Gradim, manifestantes interromperam o fluxo da rodovia por cerca de meia hora em um protesto marcado pela dor e pelo pedido de justiça pela morte de Alan de Souza Nascimento, de 38 anos. O trabalhador foi assassinado com um tiro nas costas durante a madrugada do último sábado (21).

"Queria meu filho trabalhando"

O desabafo de Dona Maria Luisa de Souza do Carmo, mãe de Alan, resume o sentimento de perda que mobilizou os manifestantes. "Eu queria era meu filho aqui, trabalhando, eu me preocupando com ele", disse ela. Alan, que trabalhava em uma lanchonete, voltava para casa quando foi interceptado por criminosos em uma tentativa de arrastão na altura do bairro Boaçu.

Entre cartazes que pediam desculpas aos motoristas pelo transtorno no trânsito, a mensagem principal era clara: a impunidade não pode prevalecer.

Cobrança às Autoridades

O vereador Isaac Ricalde (PCdoB) esteve presente no ato e reforçou as críticas à gestão da segurança pública no estado e no município. O parlamentar cobrou ações diretas do governador Cláudio Castro e do prefeito Capitão Nelson. "Um trabalhador foi assassinado com um tiro nas costas e esse crime não pode ficar impune. O governador e o prefeito têm sido omissos. Exigimos transparência nas investigações e que a segurança pública seja feita para a população e não contra ela", afirmou Ricalde durante o protesto.

Alan de Souza Nascimento trabalhava em uma lanchonete no bairro Trindade | Foto: Divulgação

Entenda o caso - Alan de Souza Nascimento trabalhava em uma lanchonete no bairro Trindade, também em São Gonçalo, e voltava para casa com colegas após o expediente. Grupo teria sido vítima de bandidos na BR-101, e acabou ficando 'no fogo cruzado', quando policiais militares da Recom, unidade da Polícia Militar do Estado do Rio especializada em rondas no Grande Rio., passavam pelo local e iniciaram troca de tiros com os criminosos.