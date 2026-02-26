Enel Rio realiza ação sustentável com sorteio de geladeiras e troca de lâmpadas em São Gonçalo

No bairro Jockey Clube, público terá acesso à Nave Enel, Van Experience e palestra sobre uso seguro da energia - Foto: Divulgação

A Enel Rio realiza, das 8h30 às 12h30 deste sábado (28), a ação integrada Enel Compartilha, no bairro Jockey Clube, em São Gonçalo, que reunirá diversas atividades voltadas à população: Nave Enel, Van Experience, sorteio de geladeiras, troca de lâmpadas e palestra Energia Segura.

O evento, que acontecerá no Colégio Visconde de Taunay e na praça que fica em frente à unidade de ensino, é uma parceria com a Escola de Lutas José Aldo, que atua em cooperação com o projeto Craques do Amanhã, ambos patrocinados pela Enel Rio. Trinta famílias, cujos filhos são atendidos na escola de lutas, participarão do sorteio para concorrer a novas geladeiras, que serão entregues durante a próxima semana no espaço dirigido pelo lutador de MMA.

As doações fazem parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As geladeiras entregues pela Enel têm selo Procel, de economia de energia, e podem consumir até 70% menos em comparação a modelos antigos. Em watts, a troca de equipamentos representa uma redução de consumo médio de 90 kWh/mês, de um aparelho antigo, para cerca de 24 kWh/hora/mês, de um aparelho novo.

Ações

· Troca de Geladeira – Serão sorteadas 30 geladeiras para as famílias inscritas no projeto incentivado pela Enel. A entrega dos refrigeradores ocorrerá posteriormente;

· Troca de Lâmpadas – Será possível realizar a troca de até 5 lâmpadas usadas (incandescentes, fluorescentes ou LED) por até 5 lâmpadas novas de LED, por cliente. Para participar, é necessário levar as lâmpadas usadas e apresentar a conta de energia do mês vigente ou anterior;

· Van Experience – Veículo interativo com jogos, pilha humana, globo de plasma, realidade aumentada, entre outras atividades. A Van é inclusiva e conta com acessibilidade;

· Nave Enel – Ônibus adaptado com atividades lúdicas e interativas, jogos educativos (tela touch screen) e experiência em vídeo com realidade virtual 3D;

· Energia Segura – Por meio da educação das crianças, o Energia Segura fortalece a prevenção e promove o cuidado com a vida.

Serviço:

Enel Compartilha – Ações integradas de Sustentabilidade

Data: Sábado, 28/2

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Colégio Visconde de Taunay, na Av. Professora Aida de Souza Faria, 895, e na praça em frente ao colégio. Bairro Jockey Clube, São Gonçalo