Unidos do Cruzeiro escolhe, nesse domingo (15), o hino oficial para o Carnaval 2027

Intérprete Nego é convidado especial do evento, que terá também apresentação de segmentos da escola. Três parcerias vão se apresentar na grande final - Foto: Divulgação/Unidos do Cruzeiro

Intérprete Nego é convidado especial do evento, que terá também apresentação de segmentos da escola. Três parcerias vão se apresentar na grande final - Foto: Divulgação/Unidos do Cruzeiro

O Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Unidos do Cruzeiro escolhe, neste domingo (15), seu hino oficial para o Carnaval 2027. Três sambas-enredo estão na disputa pela preferência da agremiação, em um evento que promete movimentar a comunidade carnavalesca na quadra da escola, no bairro Praça Cruzeiro, em Rio Bonito. O intérprete Nego, da Botafogo Samba Clube, escola da Série Ouro do Carnaval do RJ e um dos mais laureados artistas do gênero no país, estará presente na festa, que terá também apresentação dos segmentos da escola.

A disputa definirá a obra que dará voz ao enredo “Cercado Pelos Sete Lados o Cruzeiro Pinta o Sete na Avenida”. A proposta da sinopse é explorar a força e o simbolismo do número sete, abordando suas diferentes representações, mistérios, crenças e significados.

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Concorrem três parcerias. A primeira é formada por Palito do Porto, Soares do Cavaco, Ivan da Wanda e Evaldo Peclat Nascimento. A segunda reúne Leonardo Martins, Pablo e Isis Soares, com o samba intitulado “Hoje o Sete Iluminou a Minha Sorte”. Já a terceira parceria é composta por Alexandre Resende, Caio Sett, Nathanzinho Santo e Valter Pereira, autores de “Fé, Mistério e Sorte: uma Viagem pelo Mundo do Sete”.

Os compositores representantes das três parcerias já haviam mostrado suas obras no apresentação, em evento realizado no último dia 6 | Foto: Divulgação/Unidos do Cruzeiro

A Unidos do Cruzeiro tem como presidente José Antônio da Silva Motta, conhecido como Zezé Sucesso Total. João Batista responde pela direção de Carnaval, enquanto Elpídio Maradona assina o trabalho como carnavalesco.

A expectativa é de uma grande noite de samba, confraternização e celebração, com a comunidade acompanhando de perto a escolha da composição que representará a escola na avenida no Carnaval 2027. O evento começa no fim da tarde e tem entrada gratuita. Maiores informações sobre a grande final podem ser obtidas na página oficial da escola no Instagram, que é https://www.instagram.com/unidosdocruzeiro/