Niterói completa 453 anos em novembro e, além de suas belas praias, paisagens deslumbrantes e inúmeros atrativos turísticos, os moradores vão vai ganhar mais um motivo para comemorar. Em Camboinhas, um dos bairros mais encantadores da Região Oceânica, a festa será em dose dupla, com duas celebrações inspiradas nas tradições da Alemanha e da Itália. Serão dois fins de semana de música, gastronomia, cultura e entretenimento, transformando a Praça Petersen em um grande ponto de encontro para moradores e visitantes. A programação começa com a Oktoberfest, de 20 a 22 de novembro, e continua com o Festival Italiano, de 27 a 29, oferecendo seis dias de atrações gratuitas para toda a família.

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E para abrir essa viagem cultural sem sair de Niterói, a primeira parada será na Alemanha. A tradicional Oktoberfest de Camboinhas promete transformar a Praça Petersen em um ambiente de alegria e confraternização, com música ao vivo, gastronomia típica, cervejas e uma atmosfera inspirada nas famosas festas alemãs.

A programação musical contará com quatro atrações distribuídas pelos três dias. Na sexta-feira (20), a banda Bloody Mary abre a festa, a partir das 16h. No sábado (21), a animação fica por conta da Banda Spiel und Charm e da Radial 80, com atividades a partir das 14h. Já no domingo (22), data em que Niterói comemora seus 453 anos, a banda Notturnia será responsável por encerrar o festival, em mais um dia de celebração a partir das 14h.

Além dos shows, o público poderá aproveitar a gastronomia e toda a atmosfera festiva que marca a tradição alemã. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, reunindo famílias, grupos de amigos e visitantes de diferentes idades em uma programação que combina cultura, entretenimento e lazer ao ar livre.

A Oktoberfest é uma realização da Artruff, ( Associação de Trucks e Feirantes de Niterói) e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Regional de Camboinhas

E a festa não termina por aí

Depois de um fim de semana inspirado nas tradições alemãs, será a vez de Camboinhas entrar no clima da Itália. De 27 a 29 de novembro, a mesma Praça Petersen receberá o Festival Italiano de Camboinhas, que promete prolongar as comemorações do aniversário da cidade com novos sabores, música e muita animação. A programação está sendo preparada para oferecer ao público mais uma experiência especial. A dica é reservar as duas datas na agenda e aproveitar esse passeio por diferentes culturas sem sair de Niterói.