As vagas serão distribuídas em dois horários: 30 vagas às 7h e outras 30 às 12h, sempre por ordem de chegada - Foto: Divulgação

As vagas serão distribuídas em dois horários: 30 vagas às 7h e outras 30 às 12h, sempre por ordem de chegada - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá oferece, nesta quinta-feira (19/11), 60 vagas para castração gratuita de cães e gatos no Castramóvel, iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal. O atendimento será na Rua Álvares de Castro, em frente à sede da Prefeitura, e estará disponível para moradores de qualquer bairro do município.

As vagas serão distribuídas em dois horários: 30 vagas às 7h e outras 30 às 12h, sempre por ordem de chegada. Os animais apresentados no primeiro horário deverão receber a última refeição até meia-noite. Para o atendimento das 12h, a última refeição deverá ser oferecida às 5h.

Leia também

➣ Igreja comemora 10 anos com motociata em São Gonçalo neste final de semana

➣ Saídas de gestores de uma das escolas favoritas ao acesso à elite no carnaval carioca surpreendem mundo do samba

“Essa iniciativa representa mais um avanço importante para a causa animal em nosso município. A castração é uma ferramenta fundamental para prevenir o abandono, controlar a população de cães e gatos e garantir mais saúde e qualidade de vida aos animais. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais esse serviço e levar o cuidado e a proteção animal a todos os cantos da cidade”, destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira, o Robgol.

Equipado com duas mesas cirúrgicas e ar-condicionado, o Castramóvel foi estruturado para atender à demanda acumulada por castrações e aproximar o serviço da população. A unidade vai percorrer os bairros de Maricá, com atendimentos organizados em um calendário anual, ampliando o acesso ao procedimento para moradores que não têm condições de pagar pela cirurgia.