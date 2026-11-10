Sine divulga mais de 4,4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 4.496 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 2.589 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz são oferecidas 1.907 oportunidades.

Na Região Metropolitana, há oportunidades que oferecem de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para confeiteiro, em Irajá; cozinheiro de restaurante, na Barra da Tijuca; ajudante de padeiro, no Recreio dos Bandeirantes, entre outras. Há, ainda, 64 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242).

Na região do Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 33 oportunidades, tais como auxiliar administrativo, operador de empilhadeira e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Já na Região Serrana, todas as 175 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como as de profissional de educação física, cozinheiro e ajudante de reflorestamento. Existe, ainda, uma vaga para farmacêutico, com remuneração de cerca de R$ 4.800.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (51,2%) e Comércio (48,8%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (46,6%) e oferece até dois salários mínimos (83,8%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola - CIEE resultou na oferta de 1.907 vagas de estágio e para jovem aprendiz, sendo 273 oferecidas pela primeira e 1.634, pela segunda. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em https://www.mudes.org/ e http://www.ciee.org.br/.