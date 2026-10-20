Homem é preso com mais de 2 kg de drogas após tentar fugir da PM em Cabo Frio

A ocorrência foi registrada na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre - Foto: Divulgação

A ocorrência foi registrada na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre - Foto: Divulgação

Um homem foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (20), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Com ele, os policiais apreenderam mais de 2,3 quilos de maconha, além de cocaína e um carregador de pistola.

A ocorrência foi registrada na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre, após os agentes receberem denúncias anônimas sobre a venda de drogas na região.

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Segundo informações, os policiais encontraram o suspeito no endereço indicado e realizaram uma abordagem. Durante a revista, foram apreendidos 20 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, R$ 100 em espécie e um telefone celular.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou fugir a pé após a localização do material, mas foi alcançado pelos agentes poucos metros adiante.

Durante buscas nas proximidades, os policiais encontraram uma sacola escondida em um terreno baldio, com outras 505 buchas de maconha.

Ao todo, foram apreendidas 506 buchas de maconha, com peso aproximado de 2,3 quilos, 20 pinos de cocaína, que somavam 76 gramas, e um carregador de pistola.

O homem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso.