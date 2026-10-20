Polícia Militar realiza série de operações nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste do RJ

Comunidades das zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio de Janeiro, são alvos de uma série de ações da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (20). Entre essas localidades, há várias áreas de disputa territorial entre criminosos.

Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, os alvos são criminosos ligados ao crime de roubos e desmanches de carros. A operação contou com a participação dos agentes do 14º BPM (Bangu), junto com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que trabalha no reforço do patrulhamento na Avenida Brasil. A intenção é reduzir o efeito no trânsito e aumentar a segurança das pessoas que trafegam na região.

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Além disso, há equipes do Grupamento Especializado em Resgate e Atendimento a Policiais (GER), preparados para socorrer policiais militares ou moradores feridos em caso de vítimas.

Cerca de 16 escolas da área precisaram cancelar as atividades, em razão da operação, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação.

A ação ocorrida na área chamada de Progresso, dentro da Vila Kennedy, resultou, até o momento, na prisão de um homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas. Os policiais ainda apreenderam um fuzil, um rádio transmissor, drogas, além de outros itens.

Também na comunidade, na região do Boca do Leão, um suspeito foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas.

Já na Zona Sudoeste, os agentes do 31º BPM (Recreio), atuam nas comunidades: César Maia, Coroado, Fontela, Pombo Sem Asa, Canal, Cascatinha e Taboinhas.

Porém nas comunidades da Chacrinha, Barão, Bateau Mouche e Covanca, estão sendo realizadas ações planejadas pelo Comando de Operações Especiais (COE), junto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Na mesma região, a comunidade dos Teixeiras também está sendo alvo de operação. A ação busca reprimir a circulação de traficantes e tentar localizar buscas por esconderijos de armas e drogas nas regiões dominadas por criminosos ligados com disputas territoriais, segundo informações do 18º BPM (Jacarepaguá).

Outro trabalho realizado é a remoção de barricadas e outros objetivos que possam atrapalhar a passagem de pedestres e veículos instalados em vias públicas. A ação da polícia contou com os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Durante as atividades, foram presos dois criminosos armados na Estrada dos Teixeiras. Os suspeitos estavam tentando instalar outras barricadas na região, tentaram fugir porém foram presos. Junto com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, um artefato explosivo, drogas e um rádio transmissor.

Na comunidade do Mundial, em Honório Gurgel, na Zona Norte, há a presença de agentes do 9º BPM (Rocha Miranda). Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.