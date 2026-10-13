Homem morre afogado na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos

Um surfista que presenciou o acidente ajudou a retirar a esposa e a filha da vítima da água - Foto: Divulgação

Um surfista que presenciou o acidente ajudou a retirar a esposa e a filha da vítima da água - Foto: Divulgação

Um homem morreu após se afogar na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Prefeitura, quatro pessoas foram puxadas pela correnteza por volta das 7h30 e precisaram de socorro. Um surfista que presenciou o acidente ajudou a retirar a esposa e a filha da vítima da água.

Apesar da aparência tranquila do mar, bandeiras vermelhas estavam espalhadas pela praia, indicando perigo para os banhistas. De acordo com o relato do surfista, ele foi o primeiro a chegar ao local e viu o homem afundar sem voltar à superfície. Durante a tentativa de resgate, conseguiu alcançar a filha da vítima, que também estava submergindo, e ajudou a esposa a se manter na água até a chegada dos guarda-vidas.

“Graças a Deus, o grupamento do Salva-Mar chegou bem rápido e conseguimos retirar os três. Porém, infelizmente, o homem já estava desacordado”, relatou a testemunha, que também manifestou solidariedade à família. A Prefeitura de Arraial do Cabo confirmou que as quatro pessoas foram arrastadas pela correnteza e socorridas, mas o homem não resistiu. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Também não foram informadas as condições de saúde da esposa e da filha.

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Bandeiras vermelhas alertavam para o perigo

O caso reforça os riscos do banho de mar mesmo quando a água aparenta estar calma. Na Praia Grande, a sinalização com bandeiras vermelhas indicava que as condições eram perigosas para os banhistas.

Em um vídeo sobre a ocorrência, um vendedor ambulante que testemunhou o afogamento afirmou já ter presenciado acidentes tanto em águas aparentemente tranquilas quanto em dias de mar agitado. Ele pediu que os frequentadores redobrem a atenção e orientou as pessoas que não sabem nadar a evitar áreas profundas.

A recomendação é respeitar a sinalização das praias e seguir as orientações das equipes de salvamento. A aparência tranquila da água não significa que o banho seja seguro.

A reportagem aguarda informações adicionais do Corpo de Bombeiros Militar sobre a ocorrência.