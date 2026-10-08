Saquarema lança plataforma digital para serviços ambientais

Entre os principais serviços disponíveis estão a solicitação de Licenças Ambientais destinadas a empreendimentos e atividades sujeitas ao controle ambiental - Foto: Divulgação

Entre os principais serviços disponíveis estão a solicitação de Licenças Ambientais destinadas a empreendimentos e atividades sujeitas ao controle ambiental - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, disponibilizou uma nova plataforma digital que permitirá aos cidadãos, profissionais técnicos e empresas solicitar e acompanhar diversos serviços ambientais de forma totalmente online, sem a necessidade de deslocamento até os órgãos municipais.

O acesso ao sistema é feito pelo botão “Meio Ambiente Digital”, no link https://saquarema.aprova.com.br/home. A ferramenta reúne, em um único ambiente digital, serviços como Licenças Ambientais, Certidão Ambiental, Autorizações para Poda e Corte de Árvores, Autorização para Supressão Ambiental, entre outros procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental no município.

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Mais um avanço

“A iniciativa representa mais um avanço no processo de modernização da administração pública municipal, ampliando a oferta de serviços digitais, reduzindo a burocracia e proporcionando mais comodidade para a população. Com a nova plataforma, o cidadão pode protocolar requerimentos, anexar documentos, acompanhar a tramitação dos processos em tempo real e receber notificações sobre eventuais exigências ou atualizações, tudo de forma eletrônica”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Entre os principais serviços disponíveis estão a solicitação de Licenças Ambientais destinadas a empreendimentos e atividades sujeitas ao controle ambiental; e as Autorizações para Poda e Corte de Árvores, procedimento obrigatório para intervenções na vegetação urbana quando previstas pela legislação vigente.

Além da praticidade, a plataforma oferece mais transparência ao processo administrativo. Todos os protocolos ficam registrados digitalmente, permitindo que o requerente acompanhe cada etapa da análise técnica e consulte documentos emitidos diretamente pelo sistema. A digitalização também contribui para a redução do uso de papel, fortalecendo as ações de sustentabilidade adotadas pela Prefeitura.

Outro benefício é a agilidade no atendimento. Com formulários inteligentes e envio eletrônico de documentos, os processos passam a seguir um fluxo mais organizado e eficiente, facilitando o trabalho das equipes técnicas e reduzindo o tempo de tramitação das solicitações.

Para utilizar o sistema, basta acessar o portal, realizar o cadastro e selecionar o serviço desejado. A partir daí, o usuário poderá preencher as informações solicitadas, anexar a documentação necessária e acompanhar todo o andamento do pedido pela internet.