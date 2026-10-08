Após sucesso de público, 'A Princesa e o Sapo' retorna ao Teatro Municipal de São Gonçalo

A trama acompanha Tiana, uma jovem determinada e trabalhadora que sonha em abrir seu próprio restaurante - Foto: Divulgação

A trama acompanha Tiana, uma jovem determinada e trabalhadora que sonha em abrir seu próprio restaurante - Foto: Divulgação

Após o sucesso de público em sua primeira apresentação, o espetáculo “A Princesa e o Sapo” está de volta ao Teatro Municipal de São Gonçalo. A montagem terá uma apresentação única no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, às 19h30, com classificação livre.

O espetáculo nasceu como trabalho de finalização de uma turma do curso de Formação de Atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional escola de teatro de São Gonçalo. Com um grande elenco, números musicais, coreografias, figurinos e cenografia, a montagem aposta na magia de uma das histórias mais queridas pelo público infantil para proporcionar uma experiência para toda a família.

A trama acompanha Tiana, uma jovem determinada e trabalhadora que sonha em abrir seu próprio restaurante. Seus planos, no entanto, tomam um rumo inesperado quando ela conhece o Príncipe Naveen, transformado em sapo após cair nas mãos de um misterioso feiticeiro vodu.

Na tentativa de quebrar o feitiço, um beijo acaba provocando justamente o contrário do esperado: Tiana também se transforma em sapo. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura pelos pântanos da Louisiana em busca de uma maneira de recuperar a forma humana.

Entre encontros inesperados, perigos, música, humor e muita magia, Tiana e Naveen descobrem que realizar um sonho exige mais do que apenas desejá-lo — e que, muitas vezes, aquilo de que realmente precisamos pode ser diferente daquilo que imaginávamos querer.

Com adaptação e direção de Ruan Guimarães, a montagem reúne alunos e artistas ligados à Oficina de Teatro Gabriel Engel e retorna aos palcos após a recepção positiva de sua primeira temporada.

Link para compra de ingressos: clique aqui.

Mais informação no instagram: @oficinadeteatrogabrielengel