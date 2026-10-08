Roda de conversa reúne autoras para falar sobre a história das mulheres no Rio

Histórias, trajetórias e diferentes olhares sobre a presença feminina na construção do Rio de Janeiro estarão em debate na roda de conversa “Mulheres que Contam a Cidade”, que acontece no sábado, 17 de outubro, às 14h, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio.

O encontro marca a participação das autoras da coletânea “Mulheres que Contam a Cidade”, organizada por Luciene Carris, que reúne historiadoras, pesquisadoras e escritoras interessadas em revelar diferentes histórias das mulheres e suas contribuições para a formação e transformação da cidade.

A proposta é apresentar ao público os bastidores da construção da coletânea e promover uma conversa sobre personagens, trajetórias e experiências femininas que fazem parte da história do Rio de Janeiro, mas que muitas vezes permanecem pouco conhecidas.

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Participam da atividade Amanda Danelli Costa, Andrea Casa Nova Maia, Andréa Cristina de Barros Queiroz, Angélica Ferraz de Almeida, Caroline Martins de Melo Bottino, Cláudia Mesquita, Denise G. Porto, Emmanuelle Torres Costa, Iamara da Silva Viana, Julia Santos Cossermelli de Andrade, Juliana Oakim, Lená Medeiros de Menezes, Luciene Carris, Luísa da Costa de Oliveira, Luzimar Soares Bernardo, Maria Nilda Bizzo, Mariana Aleixo, Mariana Lamego, Monique Sochaczewski, Muri Souza, Rosângela Guimarães, Silene Orlando Ribeiro, Thais Morais e Yonara Costa.

A iniciativa é apresentada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, com apoio do Visit Rio e Metanoia Editora.