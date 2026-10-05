Veja como votou a população de Itaboraí nas eleições de 2026

Os eleitores de Itaboraí foram às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026. Os candidatos mais votados não são necessariamente os eleitos, já que os resultados das disputas para os cargos estaduais e nacionais são definidos considerando a votação em todo o estado ou país.

Na disputa pela Presidência, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 71.796 votos, o equivalente a 54,88% dos votos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 49.680 votos (37,98%).

Para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) liderou a votação em Itaboraí, com 71.168 votos (59,30%). Eduardo Paes (PSD) teve 40.343 votos (33,61%), enquanto Garotinho (REPUBLICANOS) recebeu 4.473 votos (3,73%).

Na disputa pelo Senado, Carlos Francisco Portinho (PL) foi o mais votado no município, com 69.210 votos (31,03%), seguido por Carlos Roberto Coelho De Mattos Júnior, o Carlos Jordy (PL), que recebeu 62.707 votos (28,11%).

Para a Câmara dos Deputados, Altineu Cortes Freitas Coutinho (PL) liderou a votação em Itaboraí, com 27.287 votos (22,25%). Soraya Alencar Dos Santos (PL) ficou em segundo, com 8.508 votos (6,94%), seguida por Diego Zeidan Cardoso Siqueira (PT), com 3.692 votos (3,01%).

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, Guilherme Jandre Delaroli (PL) foi o candidato mais votado no município, com 52.210 votos (42,07%). Rodrigo Da Costa Medeiros (PL) apareceu em segundo, com 10.152 votos (8,18%), seguido por Rosangela De Oliveira Zeidan (PT), com 2.732 votos (2,20%).

Confira a votação completa em Itaboraí:

Presidente

Flavio Bolsonaro (PL): 71.796 votos (54,88%)

Lula (PT): 49.680 votos (37,98%)

Escritor Augusto Cury (AVANTE): 3.373 votos (2,58%)

Ronaldo Caiado (PSD): 2.742 votos (2,10%)

Renan Santos (MISSÃO): 2.729 votos (2,09%)

Zema (NOVO): 190 votos (0,15%)

Samara (UP): 133 votos (0,10%)

Clariana Barao (DC): 56 votos (0,04%)

Edmilson Costa (PCB): 41 votos (0,03%)

Hertz Dias (PSTU): 36 votos (0,03%)

Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA): 24 votos (0,02%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 17 votos (0,01%)

Brancos: 3.203 votos (2,33%)

Nulos: 3.617 votos (2,63%)

Governador

Douglas Ruas (PL): 71.168 votos (59,30%)

Eduardo Paes (PSD): 40.343 votos (33,61%)

Garotinho (REPUBLICANOS): 4.473 votos (3,73%)

William Siri (PSOL): 2.008 votos (1,67%)

Coronel Busnello (MISSÃO): 1.044 votos (0,87%)

André Marinho (NOVO): 429 votos (0,36%)

Juliete (UP): 371 votos (0,31%)

Cyro Garcia (PSTU): 169 votos (0,14%)

Luan Monteiro (PCO): 15 votos (0,01%)

Brancos: 7.940 votos (5,77%)

Nulos: 9.566 votos (6,96%)

Senado

Carlos Francisco Portinho (PL): 69.210 votos (31,03%)

Carlos Roberto Coelho De Mattos Júnior (PL): 62.707 votos (28,11%)

Benedita Souza Da Silva Sampaio (PT): 40.570 votos (18,19%)

Pedro Paulo Carvalho Teixeira (PSD): 25.031 votos (11,22%)

Monica Tereza Azeredo Benicio (PSOL): 13.120 votos (5,88%)

Marcelo Bezerra Crivella (REPUBLICANOS): 7.422 votos (3,33%)

Marcos Dias Pereira (PODEMOS): 2.011 votos (0,90%)

Helio Kinast Cruz Secco (PARTIDO MISSÃO): 1.415 votos (0,63%)

Wagner Dos Santos Carneiro (REPUBLICANOS): 502 votos (0,23%)

Michelly Xavier De Souza (UNIDADE POPULAR): 287 votos (0,13%)

Paula Andreia Almeida Falcao (PSTU): 278 votos (0,12%)

Luciano Oliveira Mattos De Souza (PRTB): 235 votos (0,11%)

Clemente Sebastião De Almeida Campos (DEMOCRATA): 151 votos (0,07%)

Vinicius Benevides Dos Santos Conceicao (UNIDADE POPULAR): 64 votos (0,03%)

Luiz Eugenio Honorato (PCO): 50 votos (0,02%)

Brancos: 24.952 votos (9,07%)

Nulos: 27.047 votos (9,83%)

Deputados federais

Altineu Cortes Freitas Coutinho (PL): 27.287 votos (22,25%)

Soraya Alencar Dos Santos (PL): 8.508 votos (6,94%)

Diego Zeidan Cardoso Siqueira (PT): 3.692 votos (3,01%)

Caroline Nunes Sobrinho (UNIÃO BRASIL): 2.672 votos (2,18%)

Luiz Lindbergh Farias Filho (PT): 2.661 votos (2,17%)

Manoela Ramos De Souza Gomes Alves (PL): 2.591 votos (2,11%)

Dimas De Paiva Gadelha Junior (PT): 2.101 votos (1,71%)

Danielle Dytz Da Cunha (PL): 2.072 votos (1,69%)

Ricardo Cardoso Azevedo (PSOL): 1.892 votos (1,54%)

Edio Antonio Rodrigues Neto (UNIÃO BRASIL): 1.831 votos (1,49%)

Brancos: 8.978 votos (6,53%)

Nulos: 5.908 votos (4,30%)

Deputados estaduais

Guilherme Jandre Delaroli (PL): 52.210 votos (42,07%)

Rodrigo Da Costa Medeiros (PL): 10.152 votos (8,18%)

Rosangela De Oliveira Zeidan (PT): 2.732 votos (2,20%)

Renato Da Costa Machado (PT): 2.632 votos (2,12%)

Veronica Dos Santos Lima (PT): 1.596 votos (1,29%)

Walcysneu Carlos Macedo De Oliveira (REPUBLICANOS): 1.476 votos (1,19%)

Fernanda Sixel Barreto (PDT): 1.366 votos (1,10%)

Amanda Brandão Paes Armelau (PL): 1.363 votos (1,10%)

Renata Da Silva Souza (PSOL): 1.266 votos (1,02%)

Danieli Christovão Balbi (PCdoB): 1.199 votos (0,97%)

Brancos: 8.264 votos (6,01%)

Nulos: 5.155 votos (3,75%)

Os dados da votação são provenientes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação registrada em Itaboraí representa apenas o desempenho dos candidatos no município e não determina, isoladamente, quem foi eleito para os cargos estaduais e nacionais.