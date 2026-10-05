Veja como votou a população de Maricá nas eleições de 2026

Os eleitores de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foram às urnas nesee domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026. Os candidatos mais votados em Maricá não são necessariamente os eleitos, já que a definição dos cargos estaduais e nacionais considera a votação em todo o estado ou no país. Os números abaixo correspondem exclusivamente aos votos registrados no município.

Na disputa pela Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em Maricá, com 69.193 votos, o equivalente a 49,82%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 59.972 votos (43,18%).

Para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) liderou a votação no município, com 63.771 votos (49,69%). Eduardo Paes (PSD) recebeu 52.690 votos (41,06%), enquanto Garotinho (REPUBLICANOS) ficou em terceiro, com 5.577 votos (4,35%).

Na disputa pelo Senado, Carlos Francisco Portinho (PL) foi o mais votado em Maricá, com 59.646 votos (24,57%). Benedita Souza Da Silva Sampaio (PT) ficou em segundo lugar, com 57.974 votos (23,88%), seguida por Carlos Roberto Coelho De Mattos Júnior (PL), com 56.697 votos (23,36%).

Para a Câmara dos Deputados, Fabiano Taques Horta (PT) foi o candidato mais votado no município, com 50.396 votos (36,87%). Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez (PL) apareceu em segundo lugar, com 18.597 votos (13,61%), seguido por Diego Zeidan Cardoso Siqueira (PT), que recebeu 16.304 votos (11,93%).

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Allyson Da Silva Elias (PT) liderou a votação em Maricá, com 16.256 votos (12,32%). Rosangela De Oliveira Zeidan (PT) ficou em segundo, com 15.183 votos (11,51%), e Renato Da Costa Machado (PT) apareceu na terceira colocação, com 13.536 votos (10,26%).

Confira a votação completa em Maricá:

Presidente

Flavio Bolsonaro (PL): 69.193 votos (49,82%)

Lula (PT): 59.972 votos (43,18%)

Escritor Augusto Cury (AVANTE): 3.567 votos (2,57%)

Renan Santos (MISSÃO): 3.120 votos (2,25%)

Ronaldo Caiado (PSD): 2.383 votos (1,72%)

Samara (UP): 260 votos (0,19%)

Zema (NOVO): 230 votos (0,17%)

Clariana Barao (DC): 42 votos (0,03%)

Hertz Dias (PSTU): 42 votos (0,03%)

Edmilson Costa (PCB): 34 votos (0,02%)

Veterinário Wilson Grassi (DEMOCRATA): 19 votos (0,01%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 12 votos (0,01%)

Brancos: 2.414 votos (1,67%)

Nulos: 3.228 votos (2,23%)

Governador

Douglas Ruas (PL): 63.771 votos (49,69%)

Eduardo Paes (PSD): 52.690 votos (41,06%)

Garotinho (REPUBLICANOS): 5.577 votos (4,35%)

William Siri (PSOL): 3.271 votos (2,55%)

Coronel Busnello (MISSÃO): 1.311 votos (1,02%)

Juliete (UP): 777 votos (0,61%)

André Marinho (NOVO): 535 votos (0,42%)

Cyro Garcia (PSTU): 349 votos (0,27%)

Luan Monteiro (PCO): 51 votos (0,04%)

Brancos: 6.788 votos (4,70%)

Nulos: 9.258 votos (6,41%)

Senado

Carlos Francisco Portinho (PL): 59.646 votos (24,57%)

Benedita Souza Da Silva Sampaio (PT): 57.974 votos (23,88%)

Carlos Roberto Coelho De Mattos Júnior (PL): 56.697 votos (23,36%)

Pedro Paulo Carvalho Teixeira (PSD): 38.291 votos (15,77%)

Monica Tereza Azeredo Benicio (PSOL): 18.373 votos (7,57%)

Marcelo Bezerra Crivella (REPUBLICANOS): 5.995 votos (2,47%)

Marcos Dias Pereira (PODEMOS): 1.817 votos (0,75%)

Helio Kinast Cruz Secco (PARTIDO MISSÃO): 1.680 votos (0,69%)

Wagner Dos Santos Carneiro (REPUBLICANOS): 768 votos (0,32%)

Michelly Xavier De Souza (UNIDADE POPULAR): 512 votos (0,21%)

Paula Andreia Almeida Falcao (PSTU): 406 votos (0,17%)

Luciano Oliveira Mattos De Souza (PRTB): 243 votos (0,10%)

Clemente Sebastião De Almeida Campos (DEMOCRATA): 155 votos (0,06%)

Vinicius Benevides Dos Santos Conceicao (UNIDADE POPULAR): 131 votos (0,05%)

Luiz Eugenio Honorato (PCO): 47 votos (0,02%)

Brancos: 20.828 votos (7,21%)

Nulos: 25.193 votos (8,72%)

Deputados federais

Fabiano Taques Horta (PT): 50.396 votos (36,87%)

Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez (PL): 18.597 votos (13,61%)

Diego Zeidan Cardoso Siqueira (PT): 16.304 votos (11,93%)

Eduardo Pazuello (PL): 3.930 votos (2,88%)

Douglas De Souza Gomes (PL): 2.247 votos (1,64%)

Filippe Medeiros Poubel (PL): 2.175 votos (1,59%)

Altineu Cortes Freitas Coutinho (PL): 1.697 votos (1,24%)

Soraya Alencar Dos Santos (PL): 1.630 votos (1,19%)

José Portugal Neto (PODEMOS): 1.379 votos (1,01%)

Luis Carlos Gomes Da Silva (REPUBLICANOS): 1.346 votos (0,98%)

Brancos: 4.044 votos (2,80%)

Nulos: 3.643 votos (2,52%)

Deputados estaduais

Allyson Da Silva Elias (PT): 16.256 votos (12,32%)

Rosangela De Oliveira Zeidan (PT): 15.183 votos (11,51%)

Renato Da Costa Machado (PT): 13.536 votos (10,26%)

Guilherme Jandre Delaroli (PL): 10.892 votos (8,26%)

Veronica Dos Santos Lima (PT): 4.200 votos (3,18%)

Fabio De Azevedo Barbosa (REPUBLICANOS): 4.068 votos (3,08%)

Amanda Brandão Paes Armelau (PL): 3.341 votos (2,53%)

Kauan De Abreu Medeiros Poubel (PL): 2.381 votos (1,80%)

Jorge Luiz Da Silva Junior (PL): 1.970 votos (1,49%)

Leonardo Rocha Lupi (PDT): 1.633 votos (1,24%)

Brancos: 7.224 votos (5,00%)

Nulos: 5.222 votos (3,62%)

Os dados da votação são provenientes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os resultados apresentados correspondem exclusivamente à votação em Maricá e não determinam, isoladamente, os eleitos para os cargos estaduais e nacionais.