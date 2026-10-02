Saquarema Beer Fest acontece de 9 a 12 de outubro e promete animar a cidade
A programação contará com estandes de cervejarias, espaço gastronômico, música ao vivo e apresentações de DJs
A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, realizará mais uma edição do Saquarema Beer Fest. Desta vez, o festival chega em clima especial da Oktober Fest, reunindo moradores e turistas em quatro dias de muita música, gastronomia e chopp artesanal.
O evento acontecerá entre os dias 09 e 12 de outubro, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita. A programação contará com estandes de cervejarias, espaço gastronômico, música ao vivo e apresentações de DJs, oferecendo diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família.
Leia também
➣ Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições
➣ Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia terá programação especial durante o Outubro Rosa
O Saquarema Beer Fest já faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo fortalecer o turismo, valorizar a cultura e movimentar a economia local. Durante o festival, moradores e visitantes poderão aproveitar um ambiente festivo inspirado na tradicional Oktober Fest, com diversas opções de gastronomia e bebidas artesanais, além de shows com artistas e bandas de diferentes estilos musicais.
O Saquarema Beer Fest contará com estandes de cervejarias e restaurantes, além de uma programação musical variada preparada pela Prefeitura. Confira:
Programação musical
Sexta-feira – 09 de outubro
16h às 18h – DJ + Beer Music Challenge
19h – Banda Mantra
20h30 – Red Blues Band
22h – Os Caravelhos
23h30 – Amarelo Deserto
Sábado – 10 de outubro
14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge
17h30 – Epidemia Rock Band
19h – Walker Medina
20h30 – Ayôa O Rappa Cover
22h – Jeca São Faivi
23h59 – Rodrigo Lorio
Domingo – 11 de outubro
14h às 16h – DJ + Beer Music Challenge
17h30 – The Luxx Rock Band
19h – Va’a Surf
20h30 – Chapeleiro Maluco
23h – Celebrare
Segunda-feira – 12 de outubro
14h às 16h – Band Challenge
17h – Jeferson & Daniel
19h – O Coro (Tributo a Charlie Brown Jr.)
21h – Los Maresias