Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia terá programação especial durante o Outubro Rosa

Ao longo do mês, a unidade realizará salas de espera com atividades educativas às segundas e sextas-feiras - Foto: Divulgação

Ao longo do mês, a unidade realizará salas de espera com atividades educativas às segundas e sextas-feiras - Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia preparou uma programação especial na Policlínica Municipal para o “Outubro Rosa”, com atividades de orientação sobre a saúde da mulher e a oferta de 60 procedimentos de pequenas cirurgias na primeira semana do mês. As iniciativas buscam ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde oferecidos às mulheres do município.

Ao longo do mês, a unidade realizará salas de espera com atividades educativas às segundas e sextas-feiras. Os encontros vão abordar temas relacionados à saúde feminina, com orientações sobre autocuidado, prevenção, diagnóstico precoce e a importância de buscar atendimento na rede municipal.

Leia também:

Dois jovens morrem e policial fica ferido em acidentes na Avenida Brasil

Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições



As atividades aproveitam o período de espera por consultas e procedimentos para compartilhar informações, esclarecer dúvidas e incentivar as usuárias a manterem os cuidados com a própria saúde.

A oferta de 60 procedimentos de pequenas cirurgias, prevista para a primeira semana de outubro, também integra a programação. A iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados e contribuir para o atendimento da demanda da rede municipal.