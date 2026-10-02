Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) preparou um esquema especial de limpeza urbana para o domingo de eleições. A operação será realizada em dois turnos, com reforço das equipes e dos equipamentos utilizados na coleta e limpeza das vias públicas, principalmente no entorno dos locais de votação.

A primeira etapa começa às 7h, com garis de diferentes distritos de limpeza urbana atuando pela cidade. O trabalho contará com o apoio de cinco caminhões basculantes e dois compactadores.

A partir das 16h, a operação vai se concentrar principalmente nos pontos de maior movimentação e nas proximidades das seções eleitorais. As equipes contarão com oito caminhões satélites, 24 basculantes, nove compactadores e quatro varredeiras.

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Além do reforço operacional, a Clin orienta candidatos, equipes de campanha e a população a não descartarem panfletos, santinhos e outros materiais nas vias públicas. A colaboração é importante para evitar o acúmulo de resíduos e contribuir para a conservação dos espaços públicos durante o processo eleitoral.

A previsão é de que os resíduos gerados durante a votação sejam recolhidos até o encerramento do plantão especial de domingo.