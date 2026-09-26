Maricá conquista prêmio da ONU com Aldeia Indígena Céu Azul

O município foi selecionado pela construção em um novo espaço da Aldeia Indígena Céu Azul (Tekoa Ara Hovy), no Espraiado - Foto: Divulgação

O município foi selecionado pela construção em um novo espaço da Aldeia Indígena Céu Azul (Tekoa Ara Hovy), no Espraiado - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá foi escolhida como uma das vencedoras mundiais do Scroll of Honour 2026, principal reconhecimento internacional concedido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat). O município foi selecionado pela construção em um novo espaço da Aldeia Indígena Céu Azul (Tekoa Ara Hovy), no Espraiado. A nova estrutura oferece moradia segura, serviços essenciais e segurança jurídica sobre o território para a comunidade, promovendo qualidade de vida e inclusão social.

A escolha insere a política pública de Maricá como referência global para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11) da Agenda 2030, focado em tornar os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros e resilientes. A Secretaria de Representação e Articulação Institucional (SERAI) foi responsável por estruturar a candidatura após identificar o potencial do projeto, conduzido pela Secretaria de Direitos Humanos junto à população indígena.

“Receber o Scroll of Honour é uma conquista histórica para Maricá e demonstra que as políticas desenvolvidas no município têm inovação e relevância para além das nossas fronteiras. É uma prova de que a cidade constrói projetos que merecem ser compartilhados globalmente, especialmente quando falamos de direitos, dignidade e respeito às comunidades tradicionais”, destacou a secretária da SERAI, Ivana Moura.

Criado em 1989, o prêmio seleciona anualmente projetos de excelência na promoção de cidades mais sustentáveis e justas. A cerimônia de entrega do título ocorrerá no dia 5 de outubro, durante o Dia Mundial do Habitat, em Mascate, no Sultanato de Omã.