Rio vai ganhar 175 ônibus elétricos a partir de 2027

Novos veículos vão circular por 10 linhas, passando por cerca de 30 bairros da cidade e fazendo ligação com o Terminal Gentileza - Foto: Marco Antonio Lima

Novos veículos vão circular por 10 linhas, passando por cerca de 30 bairros da cidade e fazendo ligação com o Terminal Gentileza - Foto: Marco Antonio Lima

O transporte público do Rio de Janeiro vai passar por uma grande mudança. A Prefeitura e o BNDES anunciaram nesta sexta-feira (25) um investimento de R$ 509 milhões para colocar em circulação os primeiros 175 ônibus 100% elétricos da cidade, com previsão de início das viagens para outubro de 2027.

Os novos veículos vão circular por 10 linhas, passando por cerca de 30 bairros da cidade e fazendo ligação com o Terminal Gentileza. Além de serem silenciosos e não poluírem o meio ambiente, os ônibus virão equipados com ar-condicionado, tomadas USB para carregar o celular e piso baixo, o que facilita o embarque de idosos e pessoas com deficiência.

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Para manter a frota funcionando, será construída uma garagem pública na Avenida Brasil, no bairro da Maré, bem em frente à Fiocruz. O espaço servirá para estacionar, fazer a manutenção e recarregar as baterias dos veículos durante a noite. A expectativa é gerar centenas de postos de trabalho no local, incluindo vagas para cerca de 490 motoristas, fiscais e equipes de manutenção.

Todos os ônibus serão fabricados no Brasil, na cidade de Campinas (SP), ajudando a movimentar a economia e a gerar empregos no país. A licitação para escolher a empresa que vai operar o serviço deve acontecer em dezembro deste ano.

Esta é apenas a primeira fase de um projeto maior da Prefeitura, que pretende colocar mil ônibus elétricos nas ruas do Rio até 2030.