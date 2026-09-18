Concurso "Tô no Ritmo" abre inscrições para bandas de samba e axé do Estado do Rio

Nova geração de artistas terá a oportunidade de participar de mentorias com Dudu Nobre e Guga Camafeu, vocalista do Ara Ketu, e concorrer a prêmios - Foto: Divulgação

Nova geração de artistas terá a oportunidade de participar de mentorias com Dudu Nobre e Guga Camafeu, vocalista do Ara Ketu, e concorrer a prêmios - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o "Tô no Ritmo" – Concurso de Bandas de Samba e Axé do Estado do Rio de Janeiro, que vai revelar novos talentos dos dois gêneros musicais. Os participantes terão a oportunidade de realizar mentorias com Dudu Nobre e Guga Camafeu, vocalista do Ara Ketu, além de concorrer a prêmios voltados ao desenvolvimento de suas carreiras. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, por meio do site oficial do projeto.

A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e surgiu a partir da percepção de que muitas bandas e artistas talentosos ainda encontram dificuldades para conquistar visibilidade e acessar oportunidades capazes de impulsionar suas trajetórias profissionais.

A proposta do concurso é criar uma vitrine para esses artistas e aproximá-los de profissionais que já construíram importantes trajetórias na música brasileira. Ao longo da competição, os participantes poderão apresentar seus trabalhos, ampliar a visibilidade de suas carreiras e receber orientações de nomes de destaque do samba e do axé.

"Preservar a força de um gênero musical também significa abrir espaço para novas gerações. Existem muitas bandas e grupos compondo, ensaiando, se apresentando e construindo suas trajetórias, mas que ainda não encontraram uma oportunidade capaz de ampliar sua voz. Queremos descobrir esses novos nomes e criar caminhos para que possam chegar a novos públicos", destaca Tayana dos Santos, idealizadora do "Tô no Ritmo".

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O concurso contará com dois mentores que representam a trajetória dos ritmos presentes na identidade cultural brasileira: Dudu Nobre será o mentor do samba, enquanto Guga Camafeu, do Ara Ketu, será o mentor do axé.

O Tô no Ritmo é realizado pela LEP Eventos & Produções, com patrocínio oficial do Instituto BAT e parceria de mídia da InterTV e da Rádio Excess 102,5 FM, e com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Quem pode participar

O concurso é destinado a bandas e grupos de samba e axé do Estado do Rio de Janeiro, com trajetória artística comprovada de, no mínimo, três anos, além dos demais requisitos estabelecidos no regulamento.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas integralmente on-line, pelo site oficial do "Tô no Ritmo". Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição e encaminhar a documentação e os materiais exigidos no edital.

Etapas do concurso

A primeira fase será realizada on-line e selecionará 48 bandas e grupos, divididos igualmente entre os dois gêneros: 24 representantes do samba e 24 do axé.

Na sequência, o concurso avançará para as etapas presenciais, que serão realizadas no Espaço Campestre, em Araruama, na Região dos Lagos. A semifinal reunirá 12 classificados, sendo seis representantes do samba e seis do axé.

Três bandas ou grupos avançarão para a Grande Final, marcada para o dia 5 de dezembro, também no Espaço Campestre. O vencedor será definido por votação popular.

Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro, além de serviços voltados ao desenvolvimento artístico e profissional, como sessão fotográfica, gravação de videoclipe e plano de desenvolvimento de carreira.

Serviço

Inscrições: de 9 a 30 de setembro

Participação: gratuita e on-line

Site: www.tonoritmo.com.br

Grande Final: 5 de dezembro

Local: Espaço Campestre – Araruama/RJ