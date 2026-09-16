Dinheiro empilhado!: Polícia Federal prende duas pessoas e apreende R$ 2,5 milhões em Belém
Caso aconteceu nessa quarta-feira (14). Foi a segunda apreensão ocorrida em apenas um dia. Outros R$ 600 mil foram encontrados na Região Oceânica de Niterói. Dinheiro seria usado para compra de votos, segundo investigações da PF
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (16), duas pessoas após a retirada de R$ 2,5 milhões em espécie de uma agência bancária em Belém. O dinheiro foi apreendido pelos agentes. De acordo com as investigações, os valores seriam provenientes de desvio de recursos públicos e teriam como destino o financiamento irregular de campanha eleitoral. Durante a ação, os policiais também apreenderam uma arma de fogo e outros materiais, que serão submetidos à análise.
A apuração contou com a participação da Controladoria-Geral da União (CGU), especialmente no trabalho de análise e rastreamento da origem e movimentação dos recursos. Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça Eleitoral do Pará e poderão responder, conforme a participação de cada um, por crimes como lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa, corrupção eleitoral, porte ilegal de arma de fogo e resistência, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.
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Caso semelhante em Niterói
A apreensão em Belém ocorre dois dias após outra ação da Polícia Federal envolvendo dinheiro em espécie e investigação de possíveis crimes eleitorais. Em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, os agentes apreenderam R$ 600 mil com uma mulher, além de documentos e planilhas. Segundo a PF, a origem e a possível destinação dos valores ainda estão sendo investigadas. Até o momento, não há informação oficial de ligação entre os dois casos.