Policlínica Municipal de São Pedro d'Aldeia recebe ação de combate à violência contra a mulher

Organizada pela equipe de profissionais da Policlínica a atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres, orientar sobre os canais de atendimento e apresentar os serviços que integram a rede de proteção às vítimas de violência - Foto: Divulgação

Organizada pela equipe de profissionais da Policlínica a atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres, orientar sobre os canais de atendimento e apresentar os serviços que integram a rede de proteção às vítimas de violência - Foto: Divulgação

Pacientes e funcionários da Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia participaram, na segunda-feira (24/08), de uma ação de conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, como parte da programação do Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.

Organizada pela equipe de profissionais da Policlínica a atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres, orientar sobre os canais de atendimento e apresentar os serviços que integram a rede de proteção às vítimas de violência.

Durante a ação, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, realizou uma palestra para pacientes e servidores, destacando a importância da informação e da atuação conjunta da sociedade e dos serviços públicos no enfrentamento à violência contra a mulher. “Em âmbito nacional, contamos com o Disque 180, canal de orientação e denúncia para mulheres em situação de violência. No município, também temos o telefone institucional da Patrulha Maria da Penha, pelo número (22) 99944-6157. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190”, explicou.

Leia também:

Projeto 'Luz, Câmera, Educação!' abre participação para escolas de todo o Estado do Rio

Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de robótica e tecnologia





A GCM também ressaltou a importância de fortalecer a rede de proteção e incentivar a busca por ajuda. “É muito importante que todos nós sejamos parte dessa rede de proteção quando uma mulher precisar. A Patrulha Maria da Penha funciona 24 horas e está preparada para oferecer o direcionamento adequado”, afirmou Rosana.

Entre os serviços disponíveis no município está o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Daiana Borges), que oferece atendimento com profissionais das áreas de Psicologia, Direito e Serviço Social. Quando necessário, as mulheres também podem ser encaminhadas ao Núcleo de Atendimento à Violência Intrafamiliar (NAVI), que dá continuidade ao acompanhamento e cuidado.

A ação reforçou a importância da informação como ferramenta de prevenção e enfrentamento à violência, além de destacar que mulheres em situação de violência não estão sozinhas e podem buscar apoio na rede de proteção do município.