Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de robótica e tecnologia

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28) - Foto: Divulgação/Elsson Campos

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28) - Foto: Divulgação/Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá abre, nesta terça-feira (25/08), as inscrições para os cursos gratuitos da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). As oportunidades são voltadas para adolescentes, jovens e adultos interessados em aprender e se qualificar nas áreas de tecnologia, robótica e inovação.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28), pelo site https://gestaorobotica.istar.one/ . Após o período de inscrição, será realizado sorteio dos candidatos, com divulgação do resultado em 31 de agosto. Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula entre os dias 1º e 4 de setembro, diretamente na unidade escolhida.

A programação inclui ainda uma etapa para verificação de vagas disponíveis, em 8 de setembro. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas entre os dias 9 e 11 de setembro. As aulas começam em 14 de setembro, nos polos Centro e Inoã.

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O presidente do ICTIM, Claudio Gimenez, destacou que a iniciativa amplia o acesso dos moradores à formação tecnológica.

“A Incubadora oferece oportunidades para que moradores de diferentes idades tenham contato com a tecnologia, desenvolvam novas habilidades e possam transformar esse conhecimento em novas possibilidades para a vida profissional e pessoal. É uma formação que estimula a criatividade, a inovação e prepara os participantes para um mercado cada vez mais conectado”, afirmou.

Cronograma

Inscrições: 25 a 28 de agosto pelo site robotica.istar.one

Sorteio e divulgação: 31 de agosto pelo site

Matrícula dos candidatos sorteados: 1º a 4 de setembro na unidade

Verificação de disponibilidade de vagas: 8 de setembro pelo site

Matrícula para aproveitamento de vagas: 9 a 11 de setembro na unidade

Início das aulas: 14 de setembro — polos Centro e Inoã

Serviço

Inscrições para os cursos da Incubadora de Inovação Social em Robótica

Período: 25 a 28 de agosto

Inscrições: https://gestaorobotica.istar.one/

Polos: Centro e Inoã

Início das aulas: 14 de setembro.