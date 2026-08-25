Projeto 'Luz, Câmera, Educação!' abre participação para escolas de todo o Estado do Rio

O projeto Luz, Câmera, Educação! amplia sua atuação neste 2º semestre de 2026. Com apoio do Instituto David Miranda e realização da Mauá Filmes e Barra Filmes, o LCE convida escolas de todo o Estado do Rio de Janeiro, interessadas em desenvolver atividades de formação audiovisual com professores e estudantes, a integrarem a iniciativa.

Durante o processo, professores são capacitados como multiplicadores, orientando, dentro das escolas, os alunos na criação de curtas-metragens. Os estudantes vivenciam etapas como desenvolvimento de ideias, roteiro, produção, filmagem, captação de som, edição e finalização dos filmes, estimulando a criatividade, o trabalho em equipe, a expressão artística e o protagonismo juvenil. A proposta busca democratizar o acesso ao audiovisual no ambiente escolar, utilizando-o como ferramenta de educação, expressão e desenvolvimento criativo, o que permite que os estudantes transformem ideias e experiências em filmes produzidos coletivamente.

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Além da formação, os curtas produzidos pelas escolas participantes integrarão o FestCine Estudantil, previsto para o 1º semestre de 2027. “O Luz, Câmera, Educação! aproxima o cinema das escolas e mostra que o audiovisual pode ser uma ferramenta de educação, criação e transformação social. Com o apoio do Instituto David Miranda, estamos ampliando essa oportunidade para escolas de todo o Estado do Rio de Janeiro”, afirma Robson Monteiro, idealizador do projeto.

No 1º semestre de 2026, o Luz, Câmera, Educação! atendeu 21 escolas, envolvendo mais de 250 alunos na iniciativa realizada nas cidades fluminenses de Barra do Piraí, Barra Mansa, Miguel Pereira, Quatis e Resende. Durante o processo formativo, os alunos tiveram contato com diferentes etapas da realização audiovisual, aprendendo conceitos e práticas relacionados à criação de histórias, planejamento, produção, gravação e edição de vídeos.

Os 21 curtas realizados pelos alunos serão apresentados ao público durante as Mostras Regionais do FestCine Estudantil, programadas para acontecer entre os meses de outubro e novembro de 2026, nas cidades de Resende e Barra do Piraí. Além da exibição dos filmes, as mostras serão espaços de encontro entre estudantes, professores, familiares e representantes das comunidades escolares, valorizando o protagonismo dos jovens e o trabalho desenvolvido durante o ano letivo.

Por meio da capacitação de professores multiplicadores e da realização de atividades práticas com os alunos, o Luz, Câmera, Educação! estimula o uso do cinema e do audiovisual como instrumentos pedagógicos, culturais e de transformação social.

Serviço

Projeto: Luz, Câmera, Educação! - 2º semestre de 2026

Abrangência: escolas de todo o Estado do Rio de Janeiro

Atividade: formação audiovisual e produção de curtas-metragens estudantis

Realização: Mauá Filmes e Barra Filmes

Apoio: Instituto David Miranda