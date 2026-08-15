Da favela à literatura: história de Carolina Maria de Jesus chega à Araruama Literária neste domingo

A montagem percorre diferentes momentos dessa trajetória por meio de um fluxo de memórias - Foto: Divulgação

A montagem percorre diferentes momentos dessa trajetória por meio de um fluxo de memórias - Foto: Divulgação

A trajetória de uma das escritoras brasileiras mais conhecidas internacionalmente chega ao palco da FLA Araru 2026 neste domingo (16). O espetáculo “Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita” será apresentado em duas sessões, às 16h e às 18h, no Teatro Municipal, levando ao público uma encenação inspirada nas obras Quarto de Despejo e Diário de Bitita.

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Interpretada pela atriz e produtora Andreia Ribeiro, a peça acompanha a trajetória de Carolina desde a infância em Sacramento, no interior de Minas Gerais, quando era chamada de Bitita, até o momento em que sua escrita alcançou o público e transformou sua vida.

Uma história escrita a partir da própria realidade

Carolina Maria de Jesus teve apenas dois anos de ensino primário, mas desenvolveu desde cedo uma relação intensa com os livros e a escrita. Catadora de papel, encontrou nos cadernos que recolhia do lixo o suporte para registrar pensamentos, experiências e histórias.

É justamente essa transformação que conduz o espetáculo: a mulher que recolhia materiais descartados passou a transformar palavras em literatura e a construir, a partir da própria realidade, uma obra que ultrapassou as fronteiras do Brasil.

A montagem percorre diferentes momentos dessa trajetória por meio de um fluxo de memórias, recuperando lembranças da infância, as dificuldades enfrentadas ao longo da vida e o caminho até a publicação de seu primeiro livro, que alcançou grande repercussão.

Espetáculo percorre o Brasil e chega à Alemanha

“Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita” está há uma década em circulação e já passou por diferentes cidades brasileiras, integrando a programação de feiras literárias e festivais.

A montagem também ganhou projeção internacional. Em 2025, fez parte da programação do Festival Sommerwerft, em Frankfurt, na Alemanha.

A presença do espetáculo na FLA Araru amplia a programação da feira para além dos livros e das palestras, aproximando literatura e teatro e apresentando ao público uma história de resistência, transformação e reconhecimento por meio da arte.

A apresentação deste domingo integra a programação da 5ª Feira Literária de Araruama, que reúne atividades culturais e literárias em diferentes espaços da cidade.