Prefeito Rodrigo Neves visita Preventório e anuncia novas obras para a comunidade

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta sexta-feira (14), a comunidade do Preventório, em Charitas, onde assinou a ordem de início para a reforma do centro comunitário local. Durante a visita, também foi anunciado o lançamento da primeira fase do Vida Nova no Morro na comunidade.

A reforma do centro comunitário começa nos próximos dias e vai incluir melhorias na estrutura do espaço e adequações para a criação de salas destinadas às atividades das crianças.

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“Estou aqui assinando a ordem de início da reforma aqui no Centro Comunitário do Preventório. Essa comunidade onde a gente já fez investimentos como o Médico de Família e a Maternidade Alzira Reis. Agora a gente vai ter um novo ciclo de obras de contenção, área de lazer, de convivência, novas vielas. As vielas vão ser cuidadas como o Preventório merece. E a gente começa depois o reboco, a pintura das casas. O morro vai ficar bonito e a população vai ficar feliz”, afirmou Rodrigo Neves.

Com o lançamento da primeira fase do Vida Nova no Morro, estão previstas intervenções de urbanização, incluindo obras de contenção, recuperação e criação de vielas, áreas de lazer e espaços de convivência. A expectativa é de que as obras comecem ainda este ano, após a conclusão do processo de contratação. A iniciativa faz parte do conjunto de ações para transformar o Preventório em uma comunidade modelo de Niterói.

Ações no Preventório - As novas intervenções se somam a outras ações realizadas na comunidade ao longo dos últimos anos. As iniciativas integram um conjunto de ações voltadas à redução das desigualdades e à melhoria da qualidade de vida dos moradores do Preventório e de outras comunidades de Niterói.

O secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, destacou a importância do centro comunitário como espaço de diálogo entre os moradores e o poder público.

“Quando a Prefeitura vem até o Preventório dar a ordem de início para a reforma, isso é mais do que uma ação pontual: é uma demonstração clara de compromisso com as comunidades da nossa cidade e de respeito às lideranças comunitárias. Tenho certeza de que aqui no Preventório vamos entregar uma obra bonita, que vai atender essa comunidade e ajudar no desenvolvimento de novas atividades”, ressaltou Octávio Ribeiro.

A presidente da Associação de Moradores do Morro do Preventório, Conceição Costa, destacou a importância das melhorias para a comunidade e afirmou que a reforma do espaço representa mais uma etapa da transformação do local.

“Estou muito feliz, porque estou vendo cada etapa da melhoria da comunidade. Nós vamos deixar um legado bonito, com a associação bonita para os próximos”, celebrou Conceição Costa.

Também estiveram presentes a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antonio Lourosa; os vereadores Fael Faustino, Binho Guimarães, Moretti, Jonathan Anjos e Andrigo; além de lideranças comunitárias.