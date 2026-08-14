Araruama Literária terá esquema especial de segurança e trânsito durante programação

Durante todo o período da FLA, a Guarda Civil estará presente nos acessos à Praça Antônio Raposo - Foto: Reprodução/Prefeitura de Araruama

Durante todo o período da FLA, a Guarda Civil estará presente nos acessos à Praça Antônio Raposo - Foto: Reprodução/Prefeitura de Araruama

A Prefeitura de Araruama preparou um esquema especial de segurança, trânsito e prevenção para garantir a organização e mobilidade do público durante a 5ª edição da Feira Literária de Araruama (FLA Araru), que inicia nesta sexta-feira (14) e segue até segunda (17), na Praça Antônio Raposo.

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O planejamento inclui reforço do efetivo nas áreas de maior circulação de pessoas, como o Centro, a Orla e os acessos de entrada e saída da cidade. Durante a programação, cerca de 50 profissionais, entre agentes da Guarda Civil, policiais e equipes de segurança privada, estarão mobilizados na praça e no entorno, distribuídos em turnos.

A operação contará ainda com quatro viaturas e oito motos, além da atuação dos agentes de trânsito no apoio à travessia de pedestres e na organização do fluxo de veículos nas proximidades da praça.

A Defesa Civil Municipal também integra a operação especial, atuando de forma preventiva e dando suporte às equipes durante a realização do evento.

“Estamos trabalhando para que moradores e visitantes possam aproveitar a Feira Literária com tranquilidade. As equipes estarão mobilizadas para garantir a segurança, orientar o trânsito e dar todo o suporte necessário durante a programação”, afirmou o secretário Pedro Soares.

A Avenida Araruama, em frente à praça, será interditada durante o período de circulação dos alunos da rede pública | Foto: Reprodução/Prefeitura de Araruama

Alterações no trânsito

Para garantir a segurança dos estudantes e facilitar a circulação dos ônibus escolares, algumas alterações temporárias serão realizadas no entorno da Praça Antônio Raposo. Não haverá fechamento total das ruas, mas determinados trechos terão mudanças no sentido de circulação durante os horários de maior movimentação.

A Avenida Araruama, em frente à praça, será interditada durante o período de circulação dos alunos da rede pública. Já a Rua República do Paraguai, na altura do Teatro Municipal de Araruama, terá o sentido de circulação invertido para permitir a saída dos ônibus escolares.

A chamada Mão Inglesa também será interditada para garantir a passagem dos ônibus e aumentar a segurança dos estudantes. A interdição terá início às 8h e permanecerá até o término do evento, com a operação sendo acompanhada pelos agentes de trânsito.

A prefeitura orienta motoristas e pedestres a ficarem atentos à sinalização e às orientações dos agentes | Foto: Reprodução/Prefeitura de Araruama

Segurança durante a programação

Durante todo o período da FLA, a Guarda Civil estará presente nos acessos à Praça Antônio Raposo, no apoio à travessia de pedestres, no interior do evento e na circulação pelas áreas do entorno.

A operação foi planejada para garantir que moradores e visitantes possam aproveitar a programação da Feira Literária com mais tranquilidade, mantendo a organização do trânsito e reforçando a segurança nos principais pontos de circulação da cidade.

A prefeitura orienta motoristas e pedestres a ficarem atentos à sinalização e às orientações dos agentes durante os períodos de alteração no trânsito.