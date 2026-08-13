A FLIN começou! Festa literária em Niterói vai até domingo, confira!

Começou nesta quinta-feira (13) a segunda edição da Festa Literária Internacional de Niterói, popularmente conhecida como FLIN. O evento conta com uma diversidade de atividades, convidados e programação, a primeira ação do dia tem início durante a manhã, às 9h, e a última acontece no período da noite, às 20h. A FLIN estará acontecendo durante quatro dias, de hoje, dia 13, até o domingo, dia 16.

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Na manhã de abertura do evento aconteceram seis atividades, com uma divisão entre ações infantis e jovem/adulto. O espaço onde o evento está acontecendo apresenta uma pluralidade cultural, literária e gastronômica, abraçando diferentes temáticas, promovendo o diálogo e a descoberta de novas áreas de conhecimento ou interesse.

Para Ricardo Borges, coordenador da área de produção da Editora da Universidade Federal Fluminense, Eduff, instituição parceira da Prefeitura de Niterói no evento, a FLIN está se consagrando na área de eventos culturais da cidade, ganhando relevância e importância entre os moradores e visitantes do município. Ele destaca que além de promover esse tipo de festa, é necessário fazer a divulgação correta para que ele fique cada vez mais acessível.

Um dos pilares da é a proposta de democratização ao acesso à leitura e ao mundo literário, com foco principalmente nas crianças e jovens da rede pública, promovendo visitas guiadas em grupo por todo o evento. Para que esse interesse a literatura e a cultura seja despertado ainda cedo, ajudando na formação desse grupo.

A estudante de pedagogia Lívia Nunes defendeu a realização do evento e acredita que seja uma boa ação promovida para os jovens da cidade. “Eu acho importante promover esse contato, principalmente, das crianças com a cultura em si.”, afirmou a estudante.

Ela ainda destacou uma atividade que chamou a sua atenção, a troca de materiais recicláveis por livros, sem nenhum custo benefício para o indivíduo. A ação foi promovida pelo estande do Colégio e Curso ZeroHum com parceria com outras instituições e institutos, marcando presença no evento com esse movimento de reutilização e sustentabilidade.

Durante a manhã desta quinta-feira o evento foi marcado pelo alto volume de visitantes, escolas, movimentos e participantes, o dia mal tinha começado para alguns, mas para os frequentadores da FLIN ele já era considerado um dia cheio de atividades, emoções e aprendizados. Não importava se a pessoa tinha um compromisso mais tarde ou não, estavam todos tentando encaixar um espacinho na agenda para prestigiar o grande festa literária da cidade sorriso.

Para a Juliana Diamantaras não foi diferente, a bióloga fez questão de achar um espacinho na rotina da manhã para levar as duas filhas ao evento, mesmo que tenha sido uma breve passagem antes de levá-las para a escola, elas fizeram questão de dar uma olhada na maior quantidade de estandes possíveis e de participar das atividades que não as atrasariam para assistir às aulas sem se atrasar.

Segundo ela, a FLIN promove um estímulo à leitura e ao desenvolvimento nas gerações mais novas, um investimento na educação como um todo.

“A gente mora aqui bem próximo, é um evento muito acessível. É um lugar (Reserva Cultural) que tem muitos eventos incríveis. E esse (FLIN) tem uma programação que a cada ano melhora.”, afirma a bióloga.

Ela ainda comenta que nas últimas edições ela chamava as filhas para irem participar da festa literária, já esse ano, foram as meninas que pediram e chamaram a mãe para ir até o evento e ter essa experiência mais uma vez.

Para saber mais sobre o evento e a programação até o dia 16 de agosto, domingo, entre no perfil oficial da Festa Literária Internacional de Niterói e confira os detalhes compartilhados. O perfil no Instagram é @flinoficial.

Serviço:

Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2026

De 13 a 16 de agosto

Reserva Cultural Niterói

Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos

Entrada: Gratuita

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca