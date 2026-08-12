Condenado por estupro de vulnerável é preso em Cabo Frio

A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Divulgação

A prisão ocorreu a partir do trabalho investigativo da 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem com um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável, em Cabo frio, Região dos Lagos, nesta terça-feira (11). O acusado foi encontrado por agentes da 126ª DP.

A prisão foi realizada por volta das 14h, no bairro da Passagem. A Polícia Civil informou que, informações apuradas pelo setor de inteligência da unidade policiais colaboraram para identificar e localizar o homem.

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Com as informações, os policias foram ao endereço e efetuaram a prisão. O acusado foi conduzido à delegacia, onde continua preso e à disposição da Justiça.